Inca commemora el 25N amb l'Espai de Dones

L’Ajuntament d’Inca commemora, un any més, el 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, amb un programa especial d’activitats que s’ha dissenyat des de l’Espai de Dones Inca. Així doncs, la penjada de la banderola commemorativa d'aquesta data per part de representants de totes les forces polítiques del Consistori, ha servit per donar el sus als actes que se celebren aquest dilluns.

A continuació, els alumnes dels centres escolars i usuaris d’entitats inqueres s’han concentrat a la plaça Espanya, a on s’han exposat tots els murals reivindicatius que han realitzat. Durant la jornada, els assistents poden votar l’obra que més els ha agradat, la qual serà la portada de la revista 'Inca amb Veu de Dona' de l’any 2025. També s’ha dut a terme un homenatge a les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles l'any 2024.

D’altra banda, a partir de les 18 hores, es farà la lectura del manifest a la plaça d’Espanya i tot seguit una performance en memòria de les víctimes de violències masclistes de la mà de l’associació Bella Dona i Bruixes de Mallorca. També hi haurà una actuació de les alumnes de Lights On Company.