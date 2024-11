Esporles celebrarà el 7 de desembre una diada solidària per als afectats per la DANA al País Valencià

El municipi d’Esporles celebrà el dissabte 7 de desembre una diada solidària per als afectats de la DANA al País Valencià. La diada inclourà diferents activitats que serviran per a recaptar fons per als damnificats per aquesta catàstrofe sense precedents.

Cal recordar que la xifra de morts a València per les cruentes inundacions ja arriba a 218 i la de desapareguts supera la vintena. La solidaritat amb els pobles afectats no atura de créixer i milers de persones continuen ajudant amb les tasques de neteja o bé aportant recursos per a la compra de material necessari.