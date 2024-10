Nou cicle monogràfic de l’Escola Municipal de Mallorquí: 'La mar, entre la generositat i el perill'

L’Escola Municipal de Mallorquí, en col·laboració amb el Centre de Professorat de Manacor, presenta un nou cicle monogràfic de conferències sota el títol 'La mar, entre la generositat i el perill', que tendrà lloc al llarg del proper mes de novembre. Aquest cicle té com a objectiu reflexionar sobre el paper històric, econòmic i cultural de la mar en la vida dels mallorquins, i explorar la fràgil relació entre la seva explotació i la sostenibilitat. Es convida la ciutadania a participar en aquest cicle per aprofundir en el coneixement de la relació de Mallorca amb la mar.

El cicle està coordinat per Gonçal López Nadal, professor emèrit d’Història Econòmica de la UIB. Les sessions es duran a terme a l'Escola Municipal de Mallorquí, al passeig del Ferrocarril, 79, de Manacor.



L’assistència a les conferències és lliure i gratuïta. Per a més informació, podeu contactar amb l’Escola Municipal de Mallorquí o visitar el seu web oficial: www.escolademallorqui.cat

'La mar, entre la generositat i el perill'

«Blai Bonet va anomenar El mar la seva novel·la. I, al seu torn, Agustí Villaronga la transformaria en imatges. Poc abans de deixar-nos, el cineasta mallorquí ens va mostrar també l’altra cara, la més feixuga, El ventre del mar. Somnis en colors; tristor en blanc i negre. Deliri versus revenja. «Vigila el mar —canta Maria del Mar Bonet— que la pluja no és teva i el sol enlluerna poc a poc».

Deixem de banda els cants de sirena i toquem mar(e). Abordem-la. De les moltes talaies des d’on contemplar-la — des de les més pròpiament econòmiques fins les més literàries i/o artístiques— n’hem triat quatre. Som conscients que les opcions són inabastables.

En aquest cicle, hem optat per dues dissertacions que abraçaran obrint i tancant, dues sessions centrals xerrades en forma de diàleg. Partim d’enfocament distints; car en ells conflueixen ambdues cares, la de la generositat i la del perill. Aquesta magnanimitat té la seva torna en els desgavells causats per la sobreexplotació de la mar, el fals manà, i el seu esclafit, que preludien sinistres perfectament evitables. Com l’abisme, la mar atreu i sedueix, però també ens atemoreix i ens mata».



Programa:

8 de novembre, a les 19 hores:

'Talassocràcia. Dominar la mar, dominar el món'

Joan Manuel López Nadal, diplomàtic jubilat i ambaixador d’Espanya.

15 de novembre, a les 19 hores:

'L’espoli, l’atractiu de la mar. Del mannà a l’esclafit'

Marta Albó Puigserver, ambientòloga i ecòloga marina, i Marta Puxan Oliva, directora del projecte europeu Narratives del dany ambiental a la mar de la UIB.

22 de novembre, a les 19 hores:

'Patrimoni. La mar i els mallorquins'

Antònia Morey Tous, professora d’Història Econòmica de la UIB, i Ariana Domínguez García, investigadora en comunitats pesqueres i gènere.

29 de novembre, a les 19 hores:

'Riquesa: l’explosió de la mar'

Bàrbara Terrassa Pont, investigadora en genètica i pesca del bou.