Alaró celebra els 25 anys de la Fira Gremial

Alaró celebra els propers deu dies la 25a edició de la Fira Gremial, que es durà a terme el 6 d'octubre, amb la voluntat de recordar aquest recorregut de dues dècades i mitja que ha convertit aquesta celebració en un dels referents a Mallorca pel que fa a les arts i oficis artesans.

El batle, Llorenç Perelló, i la regidora de Fira, Mari Cabañero, han realitzat la presentació de la fira davant els mitjans destacant precisament aquest especial aniversari i que, enguany com mai, hi ha hagut una participació importantíssima dels alaroners.

De fet, i amb motiu d'aquest aniversari, les activitats enguany s'allarguen durant 10 dies i comencen aquest mateix dissabte, 28 de setembre. Així, es comptarà amb una nodrida exposició fotogràfica dels 25 anys de la fira amb imatges de Tomeu Corró i que s'exposarà a les arcades de l'Ajuntament.

Durant la propera setmana hi ha previstos diferents esdeveniments culturals, esportiu i lúdics que culminaran el cap de setmana.

El diumenge 6 d'octubre, de nou, tot el centre d'Alaró es transformarà en un gran aparador on es mostraran els oficis artesans agrupats en diferents carrers imitant el que durant segles varen ser els gremis.

Així, al centre es podran trobar productes agroalimentaris, mostres de flors i plantes, artesans de joieria, i fang, productors de teixits, de fusta i de pell o negocis de decoració. També hi podrem trobar un espai Dimoni.

El passat any es va registrar la participació de més de 90 parades artesanes i per enguany la previsió apunta que se superarà el centenar.

La fira també s'aprofita per a oferir una mostra de la feina que desenvolupen les empreses locals a les quals des del consistori es vol donar un suport especial.

A més, hi haurà constants actuacions i animació al carrer així com parades de les entitats socials i cíviques del municipi. A més, es continua amb Mostra d'Arts Tradicionals de Caça i amb el concurs de Ca de Tura.

La gastronomia i els restauradors locals tenen també protagonisme aquest dia tan especial amb la Mostra de Cuina que se celebra a la Plaça del Mercat i que comptarà amb la participació de 10 establiments locals així com fins a vuit bodegues i un productor de cervesa artesana. Aquest és un dels reclams importants de la fira.

El batle Perelló ha destacat «la varietat del programa de la fira i que inclou fins a 6 exposicions culturals de diferent tipus. A més, hi haurà esport, música i moltes activitats per gaudir de la festa, perquè Gremial és molt més que una fira. És una expressió d'allò que som els alaroners i de com veim el món».

Perelló també ha explicat que «la clau de l'èxit de la Fira és que amb el pas dels anys es manté la seva essència i la implicació de molta gent que s'hi involucra amb tota la il·lusió del món perquè és un moment per fe poble i per promocionar tot el que oferim amb orgull al nostre municipi».

Per la seva part, Mari Cabañero ha indicat que «els alaroners obrim les portes de pinte en ample a tothom aquests dies de fira. Ens agradaria que els mallorquins i la gent que ve de fora s'acosta a Alaró se sentís com a casa seva».

Cabañero ha recordat que tot el centre del poble estarà tancat al trànsit i que, per a facilitar l'accés als visitants, s'han habilitat fins a sis zones d'aparcament ben senyalitzades des d'on arribar a peu de forma còmoda i ràpida al recinte firal.