Mercadona tancarà a finals del 2025 el supermercat del Mercat Cobert d'Inca

Mercadona ha pres la decisió de tancar el supermercat que té ubicat al Mercat Cobert d'Inca a finals del 2025 perquè, per les seves característiques, «no respon als estàndards necessaris per a atendre» els seus clients i no és possible adaptar-lo «al model de botiga eficient que porta implantant des de fa anys als seus supermercats».

Així ho ha comunicat a l'Ajuntament d'Inca, amb qui s'ha reunit per a, de manera conjunta, arribar a la «millor solució» per a totes les parts.

En aquest sentit, Mercadona ha indicat que es troba en aquests moments cercant un operador alternatiu que presti servei al mercat municipal durant el període restant de la concessió i ha aclarit que està «assegurada la continuïtat dels treballadors».

En cas de no aconseguir una altra opció, assumirà «l'aportació acordada fins al final per a no alterar l'acord amb el consistori».

Per part seva, el batle d'Inca, Virgilio Moreno, ha explicat que l'Ajuntament treballarà conjuntament amb Mercadona per a trobar una «òptima solució i cercar un altre operador que pugui oferir el mateix servei a la ciutadania».