PIMEM, Unió de Pagesos i APAEMA qualifiquen el projecte de la macrogranja de Sineu de «desproporcionat» per «l'excessiu consum de territori i recursos»

PIMEM (Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca), Unió de Pagesos i APAEMA (Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca) han fet un front comú per a sumar-se al rebuig social i polític del projecte de la macrogranja de Sineu. En aquest cas, tant la patronal com el sindicat agrícola i l'associació apunten al «greu impacte» que pot tenir una iniciativa d'aquest tipus.

PIMEM, en boca del president Jordi Mora, ha explicat que la patronal sempre defensarà «iniciatives empresarials que suposin la diversificació econòmica però sempre dins d'uns paràmetres raonables de protecció territorial, manteniment paisatgístic i preservació dels recursos naturals». Per a Mora, «si tots coincidim que el manteniment del nostre territori és la matèria primera més apreciada per a la nostra principal indústria, el turisme, un projecte com aquest, al mateix cor de Mallorca, no suma, resta i no aporta valor afegit de cap tipus». Per a la Federació el projecte de la macrogranja és una proposta de producció intensiva i pensada per a «entrar en una guerra de preus» i no pas en un posicionament de qualitat. PIMEM també apunta als perjudicis que pugui generar els agroturismes de l'entorn ja que «ja han rebut informacions de les olors que desprèn una macrogranja d'aquest tipus a més de la gestió dels residus que generaran les set-centes cinquanta mil gallines d'aquestes instal·lacions. Les informacions que tenim és que ja hi ha saturació a les finques properes a granges molt més petites i no volem imaginar el col·lapse que pugui generar aquesta nova producció de residus».

Per part seva, Unió de Pagesos, a través del seu gerent, Joan Gaià, assegura que el debat és complex però que la societat en general i les institucions en particular «han d'entendre que aquest tipus d'iniciatives no tenen cabuda a Mallorca». «Tenim uns recursos hídrics molt limitats i no podem entrar en la roda de produir molts aliments a baix preu. No podem entrar a la lliga de l'agroindústria, hem de pujar de categoria, producció de qualitat, proximitat i tenir cura al màxim del territori», remarca.

Miquel Coll, president d'APAEMA, ha assegurat que «el que és incomprensible és que les petites explotacions familiars arrelades al territori hagin de complir les mateixes exigències que macro projectes com el d'aquesta granja». Per a Coll, aquest projecte està «totalment allunyat del model productiu de les nostres illes, ja que a més de consumir les set hectàrees estam parlant que necessitarà molta aigua i molta energia». Aquesta entitat ja va presentar al·legacions en el seu moment.

Les tres entitats han fet una crida a l'Administració perquè «tengui en compte com afecta la normativa vigent als petits productors i com més d'una vegada es premia les grans empreses malgrat tenir comportaments èticament reprovables i amb clars perjudicis socials, mediambientals i econòmics ja que en aquest darrer cas, en moltes ocasions, genera destrucció de teixit empresarial».