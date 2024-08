APAEMA, en contra de la macrogranja de gallines ponedores a Sineu: «Aquest no és el camí»

APAEMA (Associació de productors i productores d'agricultura ecològica de Mallorca) ha volgut expressar «rotund rebuig» al projecte de construcció i posada en marxa d’una macrogranja de gallines ponedores a Sineu perquè «suposa un perjudici a les petites i mitjanes explotacions i, sobretot, al compromís social majoritari de perseguir una agricultura i ramaderia generadora de productes de qualitat i de serveis agroambientals». «Aquesta agroindústria esdevindrà un gran consumidor de recursos naturals, tots aquests escassos a Mallorca: aigua, terra i energia», han assenyalat.

Les xifres

Les naus projectades poden albergar fins a un total de 739.400 gallines, de les quals 242.520 serien gallines de recria i 496.880 adultes, segons consta al projecte tècnic. «Es tracta d’una explotació de gallines ponedores que per la seva magnitud es considera una macrogranja, un tipus d’explotació que, fins ara, semblava un terme molt lluny de la nostra realitat agrària i s’assimilava més a una problemàtica del continent», han remarcat. «Emperò ara, aquest despropòsit arriba a la nostra illa i en aquest punt volem deixar clar un missatge: això no és una explotació agrària; és una indústria que utilitza animals de forma intensiva per generar grans quantitats de producte a baix cost, a costa de consumir recursos i generar residus», apunten.

APAEMA considera aquesta macrogranja «una contradicció en el camí marcat per administració, organitzacions agràries i societat civil de fomentar una agricultura de qualitat a les illes, de diversificació, de petites i mitjanes explotacions. No té res a veure a mantenir una activitat agrària lligada al territori i a les persones».

A més, alerten del risc d’impactes ambientals i socials: «Provocarà emissions de gasos d’efecte hivernacles, tant directes com indirectes, generarà grans quantitats de gallinassa i aigües brutes amb alts nivells de nitrogen, amb el perill que suposen de contaminació d’aqüífers. Segellarà 70.000 m2, entre edificacions, trispols per femers i camins asfaltats, l’equivalent a 7 camps de futbol. Consumirà més de 60.000 m3 d’aigua potable anualment, que segons la denúncia d’una entitat ecologista, igualen una tercera part del que consumeix el municipi de Sineu. Tot el pinso que serà necessari per alimentar les més de 700.000 gallines, serà importat de fora, sense cap repercussió en els cerealistes mallorquins. Parlam d’uns 35.000 tones. Un pinso que estarà compost, bàsicament, de blat de les índies i soja transgènica arribades de l’altra banda d’oceà, amb unes emissions associades d’unes 6.000 tones de CO₂».

Per tot això, demanen a les administracions competents que aturin la tramitació del projecte i a la propietat que emprengui una alternativa que passa per redimensionar l’explotació, descentralitzar-la i reconvertir-la en ecològica, sostinguda per pastures, cereals i llegums conrats localment. APAEMA presentarà al·legacions al respecte.

«Mentre bona part de l’opinió pública està centrada cap a aquest desbarat, centenars de petites explotacions amb aviram es plantegen abandonar l’activitat per l’enorme càrrega burocràtica i les moltes i molt diverses dificultats que afronten. Ara mateix, el principal problema és que han de fer front a un excés de burocràcia, molt similar a la que seria requerida a una macrogranja. Veterinari d’explotació, plans sanitaris, plans de gestió de fems, analítiques de salmonel·la periòdiques, entre d’altres, que entendríem perfectament per a una granja de grans dimensions, però no per a una explotació amb 50 gallines», han explicat.