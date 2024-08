L'Ajuntament de sa Pobla rebrà 3,2 milions d'euros per a finançar projectes de millora urbana i patrimonial

L'Ajuntament de sa Pobla obtindrà 3,2 milions d'euros dels fons Next Generation de la Unió Europea per subvencionar cinc projectes de renovació urbana i patrimonial amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i modernitzar diverses infraestructures del municipi.

Els fons, tal com ha informat aquest dissabte el consistori, es destinaran a diverses actuacions, que es duran a terme entre el 2025 i el 2026. Els projectes finançats inclouen:

1. La creació d'un eix cívic al carrer Comerç, amb una inversió d'1.085.000 euros, amb l'objectiu revitalitzar el centre urbà. Aquest projecte transformarà aquesta via «en un espai dedicat a la convivència, potenciant la circulació dels vianants, impulsant el comerç local i fomentant la interacció social entre el Parc de Can Cirera Prim i la plaça del Mercat».

2. La millora de l'accessibilitat i la modernització del passeig dels Donants de Sang, amb una inversió de 652.745 euros. Aquest projecte té com a finalitat «renovar aquest espai, facilitant-ne l'accés i equipant-lo amb noves infraestructures que en fomentin l'ús i el gaudi per part de tots els ciutadans». A més, se cerca establir una connexió fluida entre el Parc de Can Cirera Prim, el vial i el nou l'eix cívic que recorrerà el carrer Comerç.

3. La demolició de l'antic edifici de la Guàrdia Civil, amb un pressupost de 357.445 euros, que permetrà alliberar un espai que es destinarà a la creació d'un nou aparcament i un parc urbà. Aquest projecte, segons l'Ajuntament, «oferirà noves zones verdes i millorarà l'accessibilitat i disponibilitat d'aparcament al centre del poble».

4. Adquisició de l'edifici de Can Corró, l'antiga seu de Sa Nostra, per un valor de 664.500 euros. Amb aquesta compra, es pretén «preservar el patrimoni local i destinar l'immoble a nous usos d'interès comunitari, com ara la ubicació de dependències municipals, i espais per a activitats associatives i culturals».

5. L'adequació i millora de la plaça de Simó Andreu i la plaça del Cementiri, amb una inversió de 496.660 euros. Té com a objectiu la renovació d'aquests espais. Segons l'Ajuntament, «les intervencions inclouen la instal·lació de noves infraestructures, com zones de refugi climàtiques i espais destinats a promoure l'activitat física, millorant així la qualitat de vida i el benestar de la comunitat».

En aquest sentit, el regidor d'Hisenda i Infraestructures Públiques, Joan Pérez, ha subratllat la rellevància d'aquestes inversions per al municipi. «Aquests projectes representen una transformació significativa per a sa Pobla. No només estem millorant l'espai públic i els serveis, sinó que també estem preservant el nostre patrimoni i fomentant una major cohesió social. Gràcies als fons Next Generation, i a la intensa tasca que duim a terme des de l'Ajuntament, podrem executar aquestes obres tan necessàries», ha assegurat.

Per part seva, el batle Biel Ferragut s'ha compromès a gestionar aquests projectes «amb la màxima transparència i eficàcia», garantint que es compleixin els terminis establerts i que els beneficis arribin a tota la ciutadania.