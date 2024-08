Alcúdia Jazz acull en concert Huialfàs Ensemble, el nou projecte del compositor i músic pobler Miquel Bennàssar

Divendres, 6 de setembre, a les 21:00h, l’auditori d’Alcúdia obrirà les portes per presentar el projecte musical ‘Huialfàs’, una orquestra que reviu les tonades de feina de Mallorca en clau jazzística i experimental. Miquel Bennàssar ha orientat la seva recerca en recollir els ecos de les melodies que omplien el camp mallorquí durant els segles passats i arranjar-les per a orquestra de jazz amb secció de corda, instruments tradicionals i veu. El projecte, convertit en disc i editat per Cucavela Records, es presenta com a un producte artístic des del prisma de l’antropologia musical.

Podeu escoltar el disc a través de les plataformes digitals i adquirir les entrades a la web de l’auditori d’Alcúdia.