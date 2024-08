El Festival de Teatre Visual de Sineu, Ciclop 2024, celebrarà la seva novena edició del 13 al 15 de setembre

Torna enguany el Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop 2024, que se celebrarà a diferents escenaris del municipi de Sineu com la Plaça del Fossar, el Teleclub o el Frontó. Un any més, el festival, impulsat pel Centre de Creació Escènica (C.IN.E) amb el suport de l'Ajuntament de Sineu, continua apostant per la seva vocació internacional de teixir vincles entre companyies locals i altres països i de posar en relleu Mallorca com a lloc de creació artística, amb Irlanda enguany com a país convidat. El festival compta amb espectacles gratuïts, com el correfoc de dia 14, i d'altres de pagament. L'abonament complet per totes les funcions és de 56€.