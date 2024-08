Col·lapsen l'avinguda principal d'Alcúdia per a denunciar la saturació turística

Aquest diumenge, 18 d'agost, l'assemblea local d'Alcúdia de la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha provocat el col·lapse del trànsit de la carretera principal -Avinguda Prínceps d'Espanya- per a denunciar la forta saturació turística i el model de poble actual.

Així, una vintena de persones han tallat durant cinc minuts el trànsit, augmentant la freqüència de pas dels diferents passos de vianants, i així han provocat llargues cues de cotxes que arribaven al carrer Pol·lèntia i a l'altura de l'Auditori a la mateixa avinguda. També, els participants, han mostrat una pancarta amb el lema 'Menys Turisme, Més Vida'.

Amb aquesta acció, el grup local inicia la campanya que precedeix la presentació d'un document de propostes que l'assemblea ha preparat per a fer front a la pressió i saturació turística. Durant el mes de juliol i agost han organitzat diverses assemblees obertes perquè els veïns posessin en comú les diferents problemàtiques i, conjuntament, trobar propostes per a donar-hi resposta.

«Alcúdia, a l'estiu, queda paralitzada per l'elevat augment de persones que hi ha. Els caps de setmana i, sobretot, els dies de mercat (dimarts i diumenge) es forma una llarga cua de cotxes que arriba, en hora punta, quasi al final de l'autopista (a l'altura de sa Pobla). Així com al final dels dies, es forma una altra cua de cotxes que marxen. Tant el centre, com la costa, queden col·lapsats; aparcaments, carrers i serveis s'omplen per sobre de les seves capacitats», han assenyalat. Per això, l'assemblea ha volgut provocar un col·lapse per a denunciar la situació que any rere any s'agreuja.