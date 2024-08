Les obres de l'Hospital de Manacor acabaran dins el primer trimestre de 2025

Les obres d'ampliació de l'Hospital de Manacor han finalitzat la construcció de l'estructura de l'edifici ambulatori, que s'acabarà durant el primer trimestre de 2025. El pla de l'Hospital de Manacor, que suposarà una inversió de 59 milions d'euros, contempla la construcció d'un nou edifici d'ús ambulatori, un edifici d'instal·lacions o industrial i un nou bloc quirúrgic i obstètric. Aquestes obres, segons ha destacat la Conselleria de Salut aquest divendres en una nota de premsa, avancen a bon ritme.

Actualment, les obres de l'edifici ambulatori són les que estan més avançades, amb l'estructura acabada i la façana recoberta. En concret, l'edifici està format per la planta baixa i tres plantes, a més de dos soterranis amb 280 places per a vehicles. Així, a la planta baixa se situaran els serveis d'hemodiàlisi i rehabilitació, mentre que les consultes externes i els gabinets d'exploració estaran en la primera i segona planta. L'hospital de dia oncològic, d'altra banda, ocuparà la tercera planta, que connectarà directament amb l’edifici actual de l’hospital.

En aquests moments s'estan realitzant instal·lacions de lampisteria, electricitat, sistemes contra incendis i sanejament, entre altres. Segons han explicat, l'edifici de l'ambulatori ocupa un total de 21.270 metres quadrats. D'altra banda, les centrals de les instal·lacions es traslladaran a l'edifici industrial, així com els equips de manteniment i els serveis generals. Així, està previst que s'instal·lin tots els equips per a adequar-los a les normatives vigents i augmentar la capacitat per a donar servei a les noves àrees.

El projecte inclou també la construcció d'una nova planta on s'instal·laran el bloc quirúrgic i l'UCI, la remodelació de l'actual planta quirúrgica i del bloc obstètric, així com la reforma interior d'espais de l'actual edifici. Concretament, es realitzaran 4.586 metres quadrats d'ampliació i 9.640 metres quadrats de reforma.

La Conselleria ha indicat que la remodelació i reforma dels espais de l'edifici actual serà la intervenció més complexa des d'un punt de vista tècnic, ja que s'ha de fer interferint el mínim possible en l'activitat de l'hospital. Igualment, està previst dur a terme el projecte bàsic del nou aparcament, que té una superfície d'uns 12.000 metres quadrats. Aquesta actuació es farà a la zona d'aparcament que no té plaques solars i en les parcel·les propietat del Servei de Salut. El projecte suposarà la millora dels accessos i de la circulació, així com l'ampliació amb 228 places d'aparcament. D'aquesta manera, una vegada acabat el nou aparcament i el nou edifici ambulatori, l'hospital disposarà d'unes 1.000 places per a estacionar. A més, quan acabin les obres l'hospital comptarà amb més del doble de la superfície actual, passant de 24.500 m² a 53.400 m².

Salut ha subratllat que les obres avancen a bon ritme i que es fa un seguiment i una coordinació constant per a assegurar que els objectius de finalització es compleixen. Així, la Comissió d'Obres de l'Hospital de Manacor es reuneix setmanalment per a fer el seguiment d'unes obres que, segons han detallat, beneficiaran a una població de 155.000 persones.

Cal assenyalar que el pla director de l'Hospital de Manacor forma part del Pla d'Infraestructures del Servei de Salut 2024-2027 que preveu una inversió de 435 milions d'euros en infraestructures sanitàries en els pròxims quatre anys.