Enquestes als veïnats de Sant Llorenç per a analitzar el seu comportament durant un episodi d’inundació

La Direcció General d’Emergències i Interior, conjuntament amb RiscBal, ha posat en marxa al municipi de Sant Llorenç des Cardassar enquestes per a conèixer el comportament dels ciutadans en cas que es produeixi una inundació. «D’aquesta manera, el Govern fa un pas més en el compromís de continuar treballant a favor de la prevenció davant els riscs naturals, en aquest cas concret amb vista a preveure i ser capaços d’evitar possibles inundacions», han remarcat.

Aquestes enquestes es fan en el marc del projecte C2IMPRESS, projecte europeu en què des de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en col·laboració amb la Université Grenoble Alpes (UGA) i el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT-Europe), es pretén analitzar el comportament de la població durant un episodi d’inundació. És per això que s’ha llençat aquest qüestionari adreçat a les persones que varen viure la torrentada del 9 d’octubre de 2018 a Sant Llorenç. La idea d’aquest projecte és extreure informació científica i alhora detectar les necessitats per tal d’avançar-se i poder preveure riscs i actuacions, com ara protocols d’evacuació, en cas d’avisos d’alerta primerenca i fer un acompanyament a la població, una vegada el sistema estigui plenament implementat.

Les enquestes que es fan són de caràcter personal per a saber com ho recorden, com ho varen viure, amb quina informació comptaven, si eren conscients del risc al qual estaven exposats o si han canviat molt la seva mentalitat després de patir un episodi com aquest, entre d’altres. Des de la Direcció General d’Emergències expliquen que, si s’és capaç d’estudiar els comportaments de la població per franges d’edat i de mobilitat, es pot extreure informació molt valuosa per tal de delimitar quin seria el comportament previst de la població en cas que es decretàs l’alerta vermella primerenca per risc d’inundacions. «Es tracta de saber com actuaria la gent del poble i crear un sistema per alertar-los que estigui adaptat a ells. És a dir, no fer que els ciutadans s’acostin a nosaltres sinó al revés, ser nosaltres els que ens hi acostam un cop enteses les seves necessitats», assegura el director general d’Emergències i Interior, Sebastià Sureda.

Després de la catàstrofe, a Sant Llorenç des Cardassar s’ha detectat preocupació perquè no es disposa d’un sistema d’alerta primerenca enfront de les inundacions en nuclis de població sensibles a patir-ne. Per això, la Direcció General d’Emergències i Interior, conjuntament amb RiscBal, treballa per implementar nous sistemes de prevenció i millorar els ja existents. A més a més, el Govern compta amb la col·laboració de la Policia Local de Sant Llorenç per a dur a terme aquestes enquestes. El batle del municipi, Jaume Soler, assegura que tot i que els desastres naturals són difícils de preveure «cal estar preparats per saber de quina manera s’hauria d’actuar en el cas que puguin esdevenir nous episodis d’inundacions». Soler valora de manera positiva aquesta iniciativa i agraeix la «forta implicació del Govern i dels llorencins i llorencines que s’han apropat a participar en aquestes enquestes».

Les enquestes ja s’han començat a fer—de manera presencial per a la població més gran que no té accés a les noves tecnologies i també en línia. S’espera acabar amb unes 300 enquestes a finals d’aquest mes d’agost i tenir-ne les conclusions previsiblement el mes de novembre.

Una vegada que es disposi de tota aquesta informació, servirà per a dotar de contingut una eina de prevenció pionera que creen la Direcció General d’Emergències i RiscBal i que el Govern espera poder presentar abans d’aquest d’hivern.

L'enquesta es pot emplenar en aquest enllaç.