Pollença i IB3 vibren amb les festes de la Patrona

IB3 va celebrar aquest divendres amb gran èxit la seva cobertura especial de les Festes de la Patrona a Pollença, aconseguint una quota del 8,4% al llarg de més de 10 hores de programació en directe. L'emissió va permetre als espectadors viure en primera persona un dels esdeveniments més emblemàtics de les Illes Balears, amb unes xifres d'audiència espectaculars.



Un dels moments més destacats va ser el simulacre de moros i cristians que va superar el 15% en el moment més esperat, el crit de Joan Mas, a les 19 hores. Aquest esdeveniment va registrar una mitjana del 10,5% d'audiència i va ser seguit per 41.000 espectadors.



Els programes 'Ara Anam' i 'Cinc Dies' es varen emetre íntegrament des de la Plaça Major de Pollença. L'espai 'Cinc Dies' va aconseguir un espectacular 15,8% de quota en la franja horària de 19.20 a 20.30 hores.



A més, els serveis informatius d'IB3 també es varen desplaçar a la Plaça per oferir la festa in situ. L'IB3 Notícies Migdia va oferir el més destacat de la jornada matinal, mentre que l'IB3 Notícies Vespre, amb una durada de 90 minuts, va permetre als espectadors seguir en directe la batalla del camp de Can Escarrintxo, el Tedèum i el puig Patrona, tancant el dia amb una audiència de 40.000 espectadors i una mitjana del 14%.



Les xarxes socials també varen aconseguir xifres destacades, amb 131.000 visualitzacions durant tot el dia 2 d'agost gràcies al contingut exclusiu de la festa de la Patrona. En particular, el compte d'Instagram d'IB3 va liderar amb 100.000 visualitzacions dels vídeos publicats sobre la festa de Pollença, demostrant una vegada més la seva gran acceptació entre el públic.



Enguany, per primera vegada, les Festes de La Patrona es varen poder viure a vista de dron que va oferir unes imatges espectaculars amb una perspectiva inèdita. Per a aquells que es van perdre o vulguin reviure l'emocionant simulacre de moros i cristians, IB3 Televisió el retransmetrà novament aquest dissabte a partir de les 23.30 hores.