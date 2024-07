MÉS insta el Consell a reclamar a la concessionària del túnel de Sóller la devolució de 2,3 milions d'euros

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha instat el pacte PP-Vox a defensar l'interès general i demana reclamar la diferència de 2,3 milions d'euros fixada entre l'informe inicial i el definitiu que fixa la quantia a pagar pel rescat del túnel de Sóller. Aquest nou informe, segons Alzamora, corrobora que el rescat d'aquesta infraestructura per part del Consell l'any 2017 no hauria de comportar com indemnització extraordinària «com de forma demagògica ha intentat fer creure el PP», ha assegurat el portaveu ecosobiranista. «L'informe tira per terra les tesis del PP i la seva fal·làcia. Ara que ja no hi ha dubte, el Consell no només ha de ser ferm sinó que ha de reclamar la diferència», ha insistit.

L'informe que ara ha transcendit fixa una diferència de 2,3 milions entre el preu pagat i el que finalment s'haurà de pagar. Alzamora insisteix en el fet que el primer estava fet a partir d'estimacions i el segons amb dades reals que inclouen la davallada de trànsit per mor de la COVID. «Queda clar que en el seu moment es va estimar una quantia justa i que ara no cal cap reclamació per part de l'empresa; en tot cas qui ha de reclamar és el Consell». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista s'ha mostrat contundent: «Ens preocupa que el PP actuï una vegada més en defensa de l'empresa concessionària que no en defensa de la ciutadania». Així ha recordat els vincles del PP amb la construcció del túnel lligada a la corrupció, fet que el tribunal ha obviat. «Pot ser els vincles de l'empresa concessionària amb el PP expliquin per què s'ha ocultat aquest nou informe. Cal defensar l'interès general», ha assegurat Alzamora.

El portaveu de MÉS també ha lamentat les crítiques del PP al rescat «i que, en canvi, amaguin que durant anys el Consell de Mallorca ha hagut d'assumir la fórmula de les "carreteres a la mallorquina" ideades per Maria Antònia Munar quan el PP era el responsable de carreteres durant aquells anys». En aquest sentit, Alzamora ha recordat que el Consell paga cada any entre 11 i 15 milions d'euros a la concessionària de la carretera de Manacor; «una obra pressupostada en 145 i per la qual en pagarem prop de 600 milions. Els usuaris no paguen, però ho fa el Consell. Perquè si havien de pagar els que anaven a Sóller?». Així, ha remarcat que «el rescat del túnel de Sóller ha costat manco que les carreteres a la mallorquina ideades per Munar i el PP. Manco doblers i sense que ningú es fes ric robant als ciutadans», ha conclòs.