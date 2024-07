Inca lluita contra el «turisme de fems»

L’Ajuntament d’Inca i la Policia Local han intensificat, durant les darreres setmanes, les tasques de vigilància per a controlar l’abocament de residus. L’objectiu és «erradicar les males pràctiques, continuar lluitant contra el turisme de fems i, alhora, aconseguir que es compleixi l’ordenança».

«Tots els inquers i inqueres han fet un esforç molt gran per adaptar-se al nou sistema de recollida i contribuir a millorar les xifres de reciclatge a la nostra ciutat. Per tant, les males pràctiques d’unes poques persones no han d’embrutar els bons resultats que estam aconseguint», destaca el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

D’aquesta manera, durant els darrers 10 dies s’han dut a terme controls en zones especialment conflictives de la capital del Raiguer a on hi ha ubicades bateries de contenidors, entre altres al carrer Tomir, Benhavet, Mandrava o avinguda Jaume I. En total es varen aixecar 41 actes, denunciant 54 infraccions a les Ordenances Municipals i la Llei de Residus 8/2009.

Així doncs, més del 30 % de les denúncies interposades són per dipositar residus en contenidors aliens al terme municipal propi. «Durant els darrers anys, hem fet un esforç per intentar acabar amb aquesta pràctica il·legal. Són moltes les persones que venen a Inca a tirar els seus residus i omplen els nostres contenidors, causant un perjudici als propis inquers i inqueres. No és just, per tant, que nosaltres hàgim de pagar el seu incivisme», assenyala la regidora de Serveis, María del Carmen Oses.

La resta d’infraccions són per no separar les fraccions de residus per poder realitzar la recollida selectiva, tirar els residus fora dels horaris permesos o dipositar residus voluminosos a la via pública sense autorització. Les sancions per incomplir l’ordenança de residus ascendeixen fins als 300 euros, en el cas de les infraccions lleus. En el cas d’infraccions greus les multes poden arribar als 3.000 euros i als 10.000 euros si són molt greus.