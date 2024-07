Veïnats de Son Macià aturen el pas d’una excursió de 'buggies' amb bales de palla i berenant de meló

La plataforma Menys Turisme Més Vida està organitzant accions pràcticament cada dia per encalentir motors de cara a la manifestació 'Canviem el rumb' convocada per diumenge 21 de juliol. Aquest dijous, a Son Macià, han protestat contra una excursió d'una quincena de 'buggies' que circulaven pel camí de Son Llodrà. Els veïnats, que esperaven el pas de l'expedició de 'guiris' motoritzada amagats al costat del camí, han sorprès els integrants de l'excursió col·locant bales de palla enmig de la ruta. Després, han berenat de pa amb oli i meló, llegit i alguns fins i tot han fet una partida de truc.



Els guies de la ruta de 'buggies' han avisat a la Policia Local, que ha identificat a un dels responsables de la convocatòria de la protesta, així com als mateixos guies, ja que el grup superava els 15 vehicles, el màxim permès per aquest tipus d'excursions per l'Ajuntament de Manacor. Una manifestant explica que després encara hi ha anat la nacional, però que no els ha trobat. Des de l'organització valoren l'acció com "un èxit".



La plataforma Menys Turisme Més Vida també ha organitzat aquest dijous una protesta davant un edifici sencer dedicat al lloguer turístic a l'eixample de Palma, i per divendres a les 17:30 ha convocat una 'Guiri Marxa' pel centre de Ciutat, de la plaça de la Porta Pintada a la Llonja, on demanen als participants que hi vagin vestits de turista i amb maleta.