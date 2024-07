Critiquen que la nova guia d’experiències turístiques del Pla de Mallorca ignora la participació ciutadana i la tradició local

L'associació Pla de Mallorca XXI ha qüestionat el procés de recerca d'informació i els criteris que s'han seguit en l'elaboració de la Guia d’experiències turístiques, emmarcada en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí de la Mancomunitat del Pla.

Aquest dimarts, representants de l’associació han criticat novament que aquesta proposta —presentada pel conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà el passat 27 juny— no compta amb una comissió de participació ciutadana i «falla en traslladar el turisme present a la comarca cap a la millora de la qualitat de vida dels residents».

L'entitat, que treballa des del març de 2020 per l’enfortiment de la societat civil a la comarca, s’ha mostrat crítica amb l’aplicació d’aquest PSTD, finançat pels fons Next Generation amb 3 milions d’euros. «No compta amb cap representació de la societat civil que asseguri que les accions licitades vagin destinades a la millora dels fluxos turístics ja existents a la comarca», han alertat.

Des de Pla de Mallorca XXI es mostren desconcertats sobre els criteris de cultura i patrimoni que s’han seguit a l’hora d’elaborar la Guia: «Per una banda, aquesta guia deixa fora establiments tradicionals del Pla, com Cal Dimoni d’Algaida i d’altres agroturismes i cellers centenaris. També força l’inclusió d’iniciatives que no pertanyen a la comarca» han declarat representants de l’associació.

Per a mostrar el seu rebuig, han fet arribar un comunicat als diferents ajuntaments dels municipis del Pla de Mallorca, així com al departament de turisme de la Mancomunitat i a la Conselleria de Turisme, on expressen la seva visió d’aquest projecte de forma més detallada.

«Creiem necessària una revisió concisa d’aquesta Guia, així com que es deixin clars els criteris que es fan servir per a la selecció d’empreses i iniciatives. El finançament obtingut a través del PSTD és una gran oportunitat per a millorar el turisme del Pla i vincular-lo als residents, i productes com aquest fan dubtar que aquests projectes tinguin un efecte real a la comarca més enllà de quedar com a projectes de despatx».