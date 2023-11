Denuncien que el Pla Estratègic de Turisme de la Mancomunitat del Pla «no té en compte ni el teixit empresarial local ni la societat civil»

Aquest dimecres ha sortit publicat als mitjans de comunicació la presentació del nou Pla Estratègic de Turisme (PET) davant del Consell de Mallorca. En vista d'aquesta presentació, des de Pla de Mallorca XXI han remarcat que creuen imprescindible denunciar que «aquest Pla Estratègic de Turisme de la Mancomunitat del Pla està elaborat per empreses externes i no té en compte ni el teixit empresarial local ni la societat civil».

Aquest Pla, impulsat per la Mancomunitat i presentat davant del Consell de Mallorca, parla de cercar un turisme rural, sostenible i local en els 14 municipis que integren el Pla de Mallorca. De cara a la societat civil, el PET no té present l'existència del conveni entre la Mancomunitat del Pla, el Consell de Mallorca, Pla de Mallorca XXI i ALCAIB, firmat el 2021, per impulsar projectes de promoció i informació turística basats en el desenvolupament sostenible, ni l'existència d'una clàusula dins d'aquest conveni per la creació d'una comissió de seguiment local amb un fort component de participació ciutadana. Com a tal, es dona una falta d'inclusió evident de les entitats ciutadanes locals dins l'òrgan executiu del Pla de Sostenibilitat.

«El PET no està tenint en compte, en cap moment a representants de la societat civil, però tampoc a les empreses locals del territori mallorquí. Des de l'associació Pla de Mallorca XXI hem seguit de prop l'aplicació d'aquest pla estratègic, el qual ha estat possible gràcies a un pressupost de 3 milions d'euros de fons europeus Next Generation. Del total de 25 d'actuacions que contempla el PET, actualment ja n'hi ha licitades més de la meitat, totes elles menys una, a empreses de fora de Mallorca, essent l'empresa coordinadora del projecte també forana. Això suposa un fort inconvenient, no només per la deslocalització de la feina, sinó també per la voluntat d'aquestes empreses d'aplicar un model turístic genèric al Pla, que no té en compte les particularitats del lloc com sí que farien les empreses locals», han explicat.

A més, des de Pla de Mallorca XXI també volen reivindicar que l'objectiu d'aquest PET «no és el de potenciar la imatge del Pla de Mallorca com a destí turístic de primer ordre, sinó el de millorar la qualitat del turisme ja present, sempre tenint com a prioritat la millora de la qualitat de vida dels residents. En l'actualitat, des de l'associació ens trobam duent a terme reunions amb els representants polítics dels diferents partits presents als ajuntaments dels municipis del Pla, per cercar punts en comú pel diàleg i compartir la nostra visió sobre turisme sostenible a la comarca».