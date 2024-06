Inca amb els drets LGTBI: «És més important que mai que les administracions públiques tenguem el compromís ferm de treballar per la no discriminació»

Inca s’ha sumat aquest divendres a les commemoracions del 28J, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, data en què cada any es reivindica la lluita històrica per l'alliberament i els drets del col·lectiu LGTBI. Amb motiu d’aquesta efemèride, l’Ajuntament ha desplegat la bandera de l’arc de Sant Martí, símbol d’aquest col·lectiu, a la balconada de la casa consistorial en presència del batle d’Inca, Virgilio Moreno; la regidora d’Igualtat, María del Carmen Oses; altres membres del consistori i representants de l’Associació Únic.

«Penjant aquesta bandera volem fer visible el nostre suport al col·lectiu LGTBI i als seus 40 anys de lluita pels drets de tothom a les Balears. Tot i els avenços assolits, sentim que torna a ser més important que mai que les administracions públiques tinguem el compromís ferm de seguir treballant per la igualtat real i la no discriminació d’aquest col·lectiu, ja que una retallada de drets per a uns és un retrocés per a tothom», destaca Oses.

En aquest sentit, ahir es va aprovar una declaració institucional al ple municipal en què l’Ajuntament reconeix els 40 anys de lluita del col·lectiu LGTBI pels seus drets i es compromet a continuar treballant a favor de la igualtat i de la no discriminació, a donar suport a les associacions que fan activisme pels drets i la visibilització del col·lectiu i a condemnar qualsevol forma de violència física o verbal que tengui en el seu origen la identitat sexual o de gènere. Així mateix, la declaració reivindica el paper crucial de les administracions municipals en les polítiques d’igualtat, motiu pel qual, reclamen més competències i finançament.

La commemoració d’avui posa el punt final al cicle d’activitats «Inca de colors» de les dues darreres setmanes en què el Museu del Calçat i de la Indústria ha acollit una sèrie d’exposicions, taules rodones i xerrades sobre diversitat afectiva i sexual. No obstant, les activitats entorn de l’Orgull LGTBI a Inca no s’acaben avui ja que ara es passa el relleu a les celebracions d’Orgullosament Inca que ompliran el mes de juliol de música, activitats i cinema reivindicatiu.