'Santa Maria no es ven': el missatge es multiplica

La plataforma Menys Turisme, Més Vida va aprovar en la seva darrera assemblea, crear les assemblees locals de Santa Maria, Sineu i Palma, que tendran capacitat pròpia organitzativa per a dur a terme aquest tipus d'accions.

L'assemblea local de la plataforma Menys Turisme, Més Vida de Santa Maria ja ha començat a funcionar i, aquest dissabte, ha col·locat cartells a diferents immobiliàries del municipi amb lemes com 'Santa Maria no es ven' o 'Tourist go home' per protestar contra la massificació turística que pateix l'illa.

Segons que ha publicat la plataforma a través de les xarxes socials, les assemblees locals s'han posat en marxa amb actuacions reivindicatives contra el turisme massiu i el creixent augment del preu de l'habitatge, en la línia que ja varen anunciar d'organitzar un «degoteig» d'accions a Mallorca per a «encalentir motors» de cara a la mobilització conjunta que es farà a totes les illes amb l'objectiu aconseguir una «transformació de fons».