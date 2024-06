Clam a Bendinat contra les obres il·legals d'un hotel devora el litoral

Dempeus. Una cinquantena de veïnats de Bendinat han dit «prou» i s'han concentrat aquest dissabte davant l'hotel Bendinat per a denunciar les «obres il·legals» que planteja l'establiment just devora el litoral, on ha començat a posar gandules i para-sols.



«Ens unim per protegir la nostra terra de construccions il·legals» han assegurat els veïnats que duien pancartes amb lemes contra l'hotel i en defensa del territori i de l'espai comú per a tothom. De fet, els veïns volen preservar l'espai natural de l'entorn.



En aquest sentit, els veïnats i el GOB varen denunciar les obres il·legals aquesta setmana. Segons els ecologistes, les obres incompleixen la normativa i han posat els fets en coneixement de la Demarcació de Costes. El mes de maig, l'hotel ja va dur a terme obres il·legals amb la construcció de terrasses i plataformes de formigó.



Entre els assistents a la protesta d'aquest dissabte s'hi trobava Lucía Muñoz, líder de Podem Illes Balears i regidora a l'Ajuntament de Palma, que ha compartit la següent publicació a les xarxes socials:

El hotel Bendinat ha cimentado la cala de rocas. Una vecina pidió hablar con el director y éste le dijo que a él como si ponían un tobogán. UN TOBOGÁN. Quieren lucrarse a costa del espacio público que usan los residentes y encima con recochineo. On està @MargaProhens? @_Calvia? pic.twitter.com/2KGwKRkY1T — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) June 8, 2024