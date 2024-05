Cemex tancarà definitivament els forns de la planta cimentera de Lloseta

La multinacional Cemex ha anunciat el tancament definitiu dels forns de la planta cimentera de Lloseta, on fins ara es produïa clínker, el component principal del ciment. La companyia ha explicat que ha presentat al Govern la seva intenció de desenvolupar un pla per al desmantellament de les dues torres de ciclons abans del 31 de desembre del 2030.

Els representants de Cemex han transmès els plans a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern, així com a l'Ajuntament de Lloseta. La planta deixarà de fabricar clínker, però mantendrà les altres activitats com la mòlta, emmagatzematge, comercialització i expedició de ciment a granel i ensacat; les oficines regionals; la planta de tractament d'àrids; la base del transport terrestre i l'explotació de la pedrera de Can Negret, situada a Alaró, on es fa l'extracció dels àrids. Cal recordar que Cemex ha sol·licitat al Govern l'ampliació dels permisos per a continuar amb l'extracció fins al 2037, una petició que ha rebut al·legacions per part de la plataforma Reviure Tofla.

El mes de juny es complien els dos anys de termini del cessament temporal d'activitat a la fàbrica de Lloseta després dels quals Cemex havia de reprendre la producció o bé cessar-la de manera definitiva. La companyia finalment ha optat per la segona opció.

El conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha assegurat que el tancament dels forns de la planta de Cemex a Lloseta és «una bona notícia per a les Balears» per a avançar en el procés de descarbonització.

«El tancament dels forns suposa reduir les emissions que estan fent. L'esforç de la companyia també portarà associat el seu desmantellament en una sèrie d'anys i jo crec que això és bo per a les Balears i ho consideram positiu», ha afirmat a preguntes dels mitjans.

Sáenz de San Pedro ha explicat que, tot i que el tancament afecta set treballadors, la companyia està treballant amb el Comitè d'Empresa en la recerca d'alternatives per a la recol·locació.