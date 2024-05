La Policia Local de Felanitx cerca l'autor d'una pintada a la Cova des Moro

😡 Així no! 😡



➡️ A la Cova des Moro, al costat de Cala sa Nau, ha aparegut aquesta gran pintada. El respecte pel patrimoni ha de ser un dels principals valors que ens hem de donar com a societat. Més si es tracta d'un indret amb un valor històric i patrimonial com és aquest cas pic.twitter.com/ks5sixPQ6M