Inca s'engalana per a celebrar el Dijous Gros 2024

Cada mes de maig, Inca celebra la seva fira de primavera i aquest any no serà una excepció. El pròxim dijous, 9 de maig, la ciutat s'omplirà d'activitats per a tots els gustos i edats amb motiu del Dijous Gros.

L’acte de presentació del programa del Dijous Gros 2024 ha estat presidit pel batle d’Inca, Virgilio Moreno; i la regidora de Fires, María José Fernández; els quals han estat acompanyats d’altres membres del consistori municipal i representants d'associacions, entintats i col·lectius de la ciutat, juntament amb totes aquelles persones que col·laboren amb aquesta festivitat.

«Un any més, l’esforç i la feina conjunta de tots i totes fan possible que puguem celebrar el Dijous Gros i, any rere any, ampliem la programació i el nombre d’activitats. Veniu a gaudir d'un esdeveniment festiu que promet captivar tant als residents com als visitants. Us esperam!», assenyala Moreno.

Per la seva part, la regidora Fernández destaca que «la ciutadania té moltes ganes de gaudir de les nostres tradicions i celebrar una festivitat molt arrelada a Inca, com el Dijous Gros. A més, aquest any introduïm la novetat de la 'Botiga al carrer' que compta amb la participació de 70 establiments de la ciutat».

Així doncs, enguany es dona els sus al Dijous Gros amb el pregó a càrrec de Pep Córcoles Tugores, que se celebrarà dimarts, 7 de maig, a la sala de plens de l’Ajuntament. Abans hi haurà un cercavila amb Caparrots i la Batucada Fieres d’Inca.

El Dijous Gros, el 9 de maig, començarà amb el mercat del dijous que continuarà fins a l'horabaixa. El mercat tradicional omplirà els carrers del centre i s'acompanyarà d'esdeveniments en diversos punts de la ciutat. A partir de les 9.00 hores, el carrer de Jaume Armengol acollirà tallers a càrrec del Centre de Formació i Ocupació de l'Ajuntament d'Inca.

De forma paral·lela, de 9 a 13:30, en el Claustre de Sant Domingo se celebrarà una Fira de la Ciència, a càrrec dels alumnes de 4t d'ESO i 1r de batxillerat dels IES Inca i Berenguer d'Anoia. També hi haurà actuacions musicals a la plaça del Mercat de 10 a 13:30 hores, i jornada de portes obertes a Can Pujol. A més a més, durant tot el dia la plaça del Mercat Cobert acull la iniciativa "Botiga al carrer", a on participaran molts d'establiments de la ciutat amb ofertes especials. Altres comerços hi participen amb promocions i ofertes especials en els mateixos establiments.

Com cada any, un dels actes principals de la jornada serà el 10è Dinar Popular de Bessons de Faves a la plaça de l'Aigua, amb venda anticipada de tiquets. Així mateix, també hi participen diversos cellers i restaurants d'Inca els quals prepararan plats cuinats amb receptes elaborades amb faves.

A la tarda, les activitats continuen. A les 17 h, el Museu del Calçat i la Indústria acollirà una conferència a càrrec del Dr. Hèctor Gil, professor del Departament de Filosofia i Treball Social, així com una exhibició del Club Arthemys Inca a la plaça de Santa Maria la Major. Per als més petits, de 17:30 a 18:30 hotres, hi haurà una actuació infantil a càrrec de ChipChop a la Plaça Espanya i, de 18:30 a 19:30, una actuació musical dels alumnes del Conservatori d'Inca. Finalment, es realitzarà a la plaça de la Llibertat el teatre musical a càrrec d'ADAE, "Aladdin", entre altres activitats.

La programació completa del dijous Gros 2024 es pot consultar aquí: https://incaciutat.com/esdeveniment/dijous-gros