Clam a Binissalem contra el projecte del macropolígon

Un 'No' rotund. Centenars de veïnats de Binissalem s'han manifestat aquest dissabte per a rebutjar el projecte del macropolígon que vol transformar la fisonomia del municipi.



Convocats pel GOB, Amics de la Terra i altres entitats ecologistes, els manifestants ha recorregut els principals carrers del poble amb una pancarta en la qual s'hi podia llegir 'El futur depèn del que fem ara. Diguem NO al macropolígon'.



Una vegada acabada la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha reclamat a l'Ajuntament que aturi el projecte i dugui a terme una reordenació de l'actual polígon per aprofitar-ne l'espai.



Projecte polèmic



Tal com ha explicat el GOB aquesta setmana, «quan les normes subsidiàries de 2008 planificaren la segona fase del polígon industrial, preveieren que aquesta ampliació havia de ser perquè les empreses locals s'hi poguessin establir i, sobretot, perquè s'hi traslladés Buades. Aquestes eren les motivacions que justificaven l'interès de la proposta».



Segons el GOB «han passat més de tres lustres fins que s'ha reactivat la urbanització de la segona fase, fet que evidencia que Binissalem no necessita aquestes 13 hectàrees industrials més. És més, Buades no es va traslladar mai al polígon i ara fa anys que a més, va tancar. Sembla innecessària la segona fase o que, almenys, s'hauria de redissenyar i reduir per adaptar-se a les necessitats reals del municipi. El novembre passat hi hagué una proposició de MÉS per Binissalem en aquest sentit, que demanava reclassificar tot o part del sector urbanitzable, i va ser rebutjada tant per l'equip de govern UxB-PSOE com per l'altre partit de l'oposició, el PP».



Així, segons ha expressat el GOB, «el mateix vespre que es rebutjava la proposició per modificar les Normes Subsidiàries, sabérem que els promotors de la urbanització ja havien registrat el seu projecte de Pla Parcial per a la seva tramitació. Aquest projecte s'ha sol·licitat a l'Ajuntament en reiterades ocasions per part de les organitzacions ecologistes sense haver obtingut resposta, però els promotors el mostren a la premsa per intentar convèncer als detractors d'aquest macropolígon».



Segons el GOB «ens hem de demanar per què, després de 16 anys, s'ha reactivat la urbanització de la segona fase del polígon industrial. No és perquè hi hagi una demanda de la societat binissalemera. Si ara com ara està en marxa és perquè al darrere hi ha interessos privats que l'impulsen i l'Ajuntament no és capaç de veure que tot l'interès general que hi podia haver el 2008 ha desaparegut a dia d'avui. Transcorreguts tants d'anys, sabem que encara hi som a temps d'aturar-ho sense indemnitzacions si es modifica el planejament urbanístic. Per això, però, fa falta responsabilitat i voluntat política».