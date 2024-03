Demanen al Consell de Mallorca que limiti el nombre de ral·lis a la Serra de Tramuntana

El proper cap de setmana està prevista la celebració del 'Rally clásico isla de Mallorca', que discorrerà per més de 500 km de carreteres de l’illa, dels que 170 corresponen a 10 trams tancats al trànsit, 8 dels quals es troben a la Serra de Tramuntana.

Aquesta és una de les 28 proves que apareixen al calendari de competicions 2024 de la Federació d’Automobilisme de les Illes Balears (FAIB), de les quals 14 són ral·lis que discorren per carreteres de municipis de la Serra.

«La circulació esportiva, legal i il·legal, de cotxes i motos a carreteres de la Serra de Tramuntana genera problemes ambientals i especialment socials. Massa voltes se li ha donat ja a com abordar la problemàtica de les curses il·legals, les molèsties que causen per renou i la perillositat que generen a la carretera MA-10. Fins ara les diferents administracions competents s’han passat la patata calenta entre elles, sense adoptar cap mesura efectiva contra el problema», denuncia el GOB Mallorca.

Però mentrestant, les mateixes administracions competents autoritzaran enguany fins a 14 ral·lis a carreteres de la Serra. «Aquestes proves esportives legals causen problemes d’impacte ambiental (generació de renous, abocament de fems i fins i tot en algun cas acampada il·legal) i molèsties importants als veïns (per tancament de carreteres durant hores). Però a més a més consideram que contribueixen també a la promoció de les carreteres de la Serra per a la conducció esportiva, alimentant així el problema de les competicions il·legals», remarquen els ecologistes.

El GOB considera que la creació aquesta legislatura de la Direcció Insular de la Serra de Tramuntana, depenent de la Conselleria de Presidència del Consell de Mallorca, «no ha suposat fins ara cap canvi en el panorama previst»: «Si no hi ha cap novetat que contradigui a les previsions de la FAIB, el Consell de Mallorca, titular de les vies per les quals discorreran els ral·lis, donarà el vist i plau a les competicions que resten d’aquí a final d’any».

Davant això, des del GOB demanen al Consell de Mallorca que redueixi de forma important el nombre de ral·lis que s’autoritzaran enguany a les carreteres de la Serra de Tramuntana. «Recordem que l’esborrany de Llei del Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana, elaborat la passada legislatura i que no es va arribar a aprovar, preveia que 'El Consell de Mallorca, mitjançant acord del Ple, podrà limitar el nombre màxim anual d’activitats no permanents de recorregut amb vehicles a motor, atenent a l’impacte que aquestes activitats suposen sobre el Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana'. Encara que no es disposi per ara de la Llei, la normativa vigent (Reglament General de Circulació) ja disposa que per a l’autorització de les competicions és vinculant l’informe de l’administració titular de la via, i per tant el Consell ja està facultat per regular el nombre de ral·lis que es celebraran», assenyala l'entitat.

Igualment, des del GOB han demanat a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural que emeti informe d’efectes ambientals sobre cada una de les diferents competicions previstes que afecten el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i les Zones Especials de Conservació, i que es prevegi la intervenció dels Agents de Medi Ambient per tal d’elaborar informe sobre els impactes i infraccions detectades.

«La Serra de Tramuntana és un espai natural i cultural extraordinari, ubicat en una illa amb una pressió humana molt intensa i per ara creixent de forma incontrolada. Cal assumir políticament l’establiment de certes limitacions per damunt de les ja existents, i cal facilitar que la ciutadania ho comprengui. En cas contrari, l’escenari futur de la Serra serà de banalització progressiva, de pèrdua de biodiversitat i de patrimoni natural i cultural», conclou el GOB.