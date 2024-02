Banyalbufar recorda Jeroni Albertí amb un emotiu minut de silenci

L’Ajuntament de Banyalbufar ha organitzat un minut de silenci a les 12 hores d'aquest diumenge per a recordar Jeroni Albertí, que va morir dijous. Albertí va ser president del Consell General Interinsular, president del Parlament en la segona legislatura, president del Consell de Mallorca i fundador d'Unió Mallorquina.

«És un orgull que un home que ha fet tantes coses per la nostra democràcia sigui del nostre poble», ha assegurat la batlessa de Banyalbufar, Leonor Bosch.

L'edil d’El Pi ha estat acompanyada pel seu equip municipal i també per altres dirigents de la formació que han volgut retre homenatge al polític mallorquí del qual són hereus. «Albertí va entendre des de fa anys perquè és tan necessari un espai de centre, que miri per les Illes Balears i per totes aquelles persones que viuen i senten la nostra terra. Posar les Illes per davant de tot i aquesta és la nostra intenció: continuar formant un front comú amb tots aquells que creguin en la necessitat d’aquest espai», ha explicat el portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca, Antoni Salas.

«Albertí va ser un referent per a l’autonomia de les Illes Balears i per a l’establiment de la democràcia. Varen ser moments difícils en què ell va ser pioner i una persona molt valenta», assenyala Salas. «Personalment, per a jo va ser un mestre i un referent. Feia una política de total vocació de servei i una elegància que, avui en dia, es troba a faltar», insisteix.

Un gran nombre de veïnats, regidors del consistori i altres personalitats s’han acostat a aquest minut de silenci. Familiars d’Albertí també han estat presents i han volgut agrair a tots els assistents el seu suport. Tant Banyalbufar com les Illes Balears han decretat dos dies de dol en memòria del polític mallorquí.