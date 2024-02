‘Palestina, poble a poble’ arriba a Alcúdia aquest divendres, 9 de febrer. Primer, es projectarà el documental ‘Gaza’ a la Casa de Cultura (C/ de l'Hostal, n. 9), a les 18 hores; i, seguidament, Carles Bover, el director del film, oferirà un col·loqui als assistents. Tot seguit, s’ha convocat una concentració davant la Porta del Moll, on també es llegirà un manifest, per a denunciar el patiment del poble palestí com a mostra de solidaritat. És per això, també, que tot i que l’accés a la projecció serà totalment gratuït, hi haurà una taquilla inversa i una caixa de donatius, per a destinar tots els beneficis a organitzar la solidaritat amb Palestina.

Aquest és el primer cicle solidari que neix arran de la solidaritat dels darrers mesos. Set pobles de Mallorca (Son Sardina, Pollença, Manacor, Bunyola, Santa Maria, Alcúdia i Vilafranca) s’han unit per a «organitzar iniciatives amb la intenció de crear consciència, solidaritat i organització enfront de l'imperialisme genocida que massacra al poble palestí i amenaça la pau en tot el món». Altres activitats que s’han fet fins ara han comptat amb cinefòrums, col·loquis, exposició de fotografies i berenars populars.

Les entitats organitzadores són Ciutadans per Palestina Mallorca, Moviment Alcudienc, Can Bum Pollença, l’Assemblea Popular de Son Sardina i Sa Garriga, l’Assemblea Oberta de Vilafranca i Esquerra Oberta de Bunyola. Juntament es posicionen per a defensar els següents punts: