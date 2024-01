GOB: «Binissalem no necessita 14 hectàrees més de polígon industrial»

El ple municipal de l’Ajuntament de Binissament va donar llum verda el 20 de novembre al Pla Parcial que suposa la segona fase del Polígon Industrial de Binissalem i que suposa l’artificialització de 13,5 ha de sòl que ara es troba encara en situació de sòl rústic. El GOB, reconegut el dret a l’acció pública en matèria ambiental, va sol·licitar el 30 de novembre passat, còpia del pla parcial i accés a l’expedient. Petició sobre la que encara no han tengut resposta, assenyalen.

Amics de la Terra i GOB s'han adherit a la iniciativa encapçalada per GADMA per a denunciar les pretensions de l’Ajuntament de donar llum verda a aquesta segona fase del Polígon. Des de GADMA s’han fet banderoles, s’ha convocat la premsa i s’han fet fulletons informatius que es repartiran pel municipi per a assabentar la gent del que pot implicar la construcció d’aquesta segona fase del polígon.

«Binissalem té un polígon ja de 14 hectàrees que es troba amb naus buides i abandonades i un evident estat de degradació – voreres destrossades, carrers amb esvorancs, zones que semblen abocadores, etc. Les Normes Subsidiàries de 2008 varen planificar l’ampliació d’aquest polígon amb 13,5ha més, teòricament amb l’excusa de per dur-hi empreses locals, entre les que hi havia Buades, actualment ja tancada. A dia d’avui, aquesta ampliació, implicaria duplicar el polígon existent, perdre 13 hectàrees de sòl rural i amb això Binissalem disposaria d’una zona industrial més grossa que tot el poble de Santa Eugència i que els polígons de Santa Maria i Consell junts. Una actuació urbanística que no respon a cap necessitat de generar més sòl industrial i que ha estat més de 15 anys latents i que ara, no sabem massa bé perquè, els promotors han reactivat amb el beneplàcit de l’equip de govern actual», han explicat.

Per tot això, el GOB se suma a la campanya 'Diguem no al macropolígon', insisteix en l’accés a l’expedient de tramitació urbanística del pla parcial de la segona part del polígon i reclama a l’Ajuntament que iniciï una modificació de planejament per a desclassificar aquest àmbit íntegrament.