Inca sol·licita a la DGT que els propietaris puguin aparcar davant els seus guals

El batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha sol·licitat formalment a la Direcció General de Trànsit (DGT) que modifiqui la legislació estatal de trànsit que prohibeix estacionar davant els guals als propietaris. Així doncs, el batle s’ha reunit amb la cap provincial de Trànsit a les Illes Balears, Francisca Ramis, per a traslladar-li aquesta important demanda, que «permetria incrementar considerablement el nombre de places d’aparcament» a la capital del Raiguer.

«Durant els darrers anys, l’Ajuntament d’Inca ha treballat decididament per millorar la mobilitat urbana i ampliar les places d’aparcament. En aquest sentit, s’està desenvolupant una xarxa de pàrquings dissuasius en punts clau del municipi, que està funcionant molt bé. Tot i això, hem de seguir donant passes i implementar més accions», explica el batle.

D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer estudia des de fa ja temps la possibilitat de permetre l’estacionament davant els guals permanents dels vehicles autoritzats per la persona titular del gual. No obstant això, no es pot aplicar aquesta modificació per ordenança municipal, atès que una normativa local no pot anar en contra ni modificar la legislació estatal, així com va posar de manifest el secretari de la corporació en un informe.

Per aquest motiu, «hem volgut reunir-nos amb la DGT i traslladar-los aquesta problemàtica amb la finalitat de poder trobar plegats una solució. Estam convençuts que si trobéssim una opció perquè els propietaris autoritzats poguessin aparcar davant els seus guals, guanyaríem moltes places d’estacionament», assenyala Virgilio Moreno.