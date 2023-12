El Centre Multidisciplinar de s’Abeurador s’inaugura amb la 1a Fira del Llibre de Santanyí

Feia molt de temps que s’esperava el moment que ha tengut lloc aquest cap de setmana al municipi de Santanyí: ha obert les portes el Centre Multidisciplinar de s’Abeurador. Un nou espai de trobada per a la cultura i la societat santanyinera que ha començat la seva història amb la 1a Fira del Llibre de Santanyí. Tal com ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, «s’Abeurador serà un espai on tothom se sentirà benvingut. L’edifici té unes característiques ideals per adaptar-se a qualsevol necessitat cultural o social, i que tendrà vocació de fer poble. S’Abeurador podrà acollir des d’una exposició, a un contacontes, a una xerrada, una conferència, una presentació, la projecció d’un vídeo... Amb la inauguració queda demostrat, ja que ha acollit la 1a Fira del Llibre de Santanyí, amb una mostra d’escriptors, xerrades, contacontes i actuacions. S’Abeurador serà un dels eixos de la vida cultural i social del nostre terme, n’estic convençuda».

L’acte d’inauguració ha començat amb el parlament del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí, Mateu Nadal, i de la batlessa, Maria Pons, qui tot seguit han destapat la placa commemorativa acompanyats de la resta de la corporació municipal i els convidats a l’esdeveniment. Una vegada descoberta la placa, ha estat el torn de les xerrades dels escriptors Joan Josep Barceló, i Joan Pons Bover. Després els més petits han pogut gaudir del contacontes La reina dels embulls, i per acabar, hi ha hagut la xerrada de Cròniques del Niur Niur i l’actuació de Rey Abeja.

La celebració de la 1a Fira del Llibre de Santanyí ha posat sobre la taula la versatilitat de s’Abeurador, que serà capaç d’acollir diferents tipus d’actes. El terme no comptava amb un espai com aquest, amb uns 150 metres quadrats de superfície, capaç d’encabir des d’una exposició, a una projecció audiovisual, un contacontes, una actuació musical o una fira. A més, compta amb una estructura al sòtil per a penjar elements si és necessari. L’entrada té una recepció i espai de treball per a una persona, a més d’uns serveis adaptats i una zona d’emmagatzematge.

Per resolució del director general d’Arquitectura i Habitatge de 16 de desembre de 2019 es va concedir una subvenció de 211.238,08 euros per a l’execució de les obres del projecte conversió de l’edifici de s’Abeurador en centre d’interpretació a Santanyí, en el marc de la convocatòria de subvencions amb el cofinançament en un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears per a dur a terme actuacions en matèria de patrimoni i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 94 de data 31 de juliol de 2018.