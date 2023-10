Sóller reclama mesures urgents a la DGT per a acabar amb les carreres il·legals a la Serra

L'Ajuntament de Sóller demana una vegada més un pla d'actuació per a les carreres il·legals que es produeixen a la Serra de Tramuntana i prega la intervenció urgent de la DGT i la Delegació del Govern espanyol perquè implementin mesures immediates.

Davant la negativa per part dels motoristes d’acabar amb les pujades il·legals al Puig Major, i la repetició continuada de la pràctica dels càmpings il·legals produïts arreu d’aquestes pràctiques (la mateixa nit de la seixantena edició de les Pujada Automobilística del Puig Major, fa prop més d’una setmana, sense anar més lluny); l’Ajuntament «es veu forçat a demanar més presència policial durant els caps de setmanes i les tardes d’entre setmana així com de reclamar a Delegació de Govern i la DGT la seva implicació de manera immediata per tal d’intentar posar fi a aquest problema que cada vegada es va agreujant més».

A més, ara se suma una altra problemàtica, la dels cotxes que estacionen a la carretera de manera incorrecta i que suposen un perill per als vianants i altres vehicles de la via. En aquest sentit, preguen a la DGT que prengui mesures perquè no estacionin els cotxes d’aquesta manera, «ja que els accessos als carrers que desemboquen a la carretera queden completament tapats, per la qual cosa quan un veí ha de sortir de la seva propietat, li és molt complicat en molts de casos i és molt fàcil tenir un accident».

Des de l'Ajuntament han remarcat que continuen rebent queixes dels veïns «pel renou i les pràctiques poc ètiques que realitzen les persones que acampen per la muntanya i el fems que deixen allà mateix, en lloc de dur-lo als contenidors. Totes aquestes qüestions la fan una qüestió que s’agreuja cada dia més i que necessita de la seva resolució com més aviat millor».