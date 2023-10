El Moviment Alcudienc denuncia vulneracions en matèria de drets lingüístics, gènere, patrimoni i drets animals a la Fira d'Alcúdia

«Després dels anys COVID, enguany ha estat el primer on ha tornat la normalitat a la Fira d'Alcúdia. Una normalitat que ha destacat per les reiterades vulneracions socials que marca l'Ajuntament d'Alcúdia des de fa temps». Així s'ha expressat el Moviment Alcudienc per a denunciar diversos aspectes que consideren que el consistori municipal hauria de corregir en la celebració de la Fira.

«La Fira, així com la resta d'espais d'oci generats per les institucions públiques, hauria de ser un exemple dels valors d'equitat, justícia social i teixit popular. Lluny d'aquests, la Fira es converteix en un valor més del consum turístic», remarquen.