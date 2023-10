La Plataforma Formentor Públic es reuneix amb el batle de Pollença per a reclamar millores de l'espai públic

La Plataforma Formentor Públic s'ha reunit aquesta setmana amb Martí March, batle de Pollença, i Tomeu Antich, tècnic d'urbanisme, per expressar-los les seves reclamacions en relació amb la titularitat de l'espai públic de Formentor.

Segons han destacat des de l'entitat, el tema principal de la trobada «era informar-nos del que havia fet l'Ajuntament respecte a la instància que vam registrar en agost». Així, ha explicat l'entitat, «hem parlat sobre l'eliminació dels elements; cartells, pilons, cadenes, barreres, garita de seguretat i càmera de videovigilància, etc. que provoquen la confusió i donen a entendre que els vials i espais no són públics. Se'ns va informar que ja hi havia anat el zelador municipal i que es donaria ordre d'eliminar aquells elements que s'ha comprovat que són a zona pública. Les barreres i la garita de seguretat en principi no les eliminaran, però sí que se cercarà la forma d'indicar clarament que és una zona pública».

Segons la plataforma, l'Ajuntament «també es va comprometre a obrir les portes tancades que separen la carretera de la platja i realitzar l'obertura i condicionament de la zona verda actualment tancada». «Ara esperam que es passi de les paraules als fets i que es comenci per part de l'Ajuntament la recuperació de tots els espais públics de Formentor», ha dit l'entitat.

Finalment, la plataforma vol veure «la resolució de l'expedient urbanístic obert a l'Hotel per la construcció d'un edifici completament de nova planta, tot i que la seva llicència era de reforma. I continuam a l'espera de la resolució judicial sobre la titularitat municipal de l'aparcament».