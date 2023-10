El pacte d'Alcúdia impedeix reprovar el regidor d'extrema dreta que va fer comentaris racistes

Al ple del 7 de setembre de l'Ajuntament d'Alcúdia, davant l'estupefacció de la majoria del Consistori, el regidor Juan Sendín (VOX) pronunciava les paraules següents: «Quin problema hi ha que digui si s'ha detingut un negre o un moro? Hem de tapar els qui estan violant?» i més tard reiterava: «No som racista, tenc molts amics moros i negres, però vos convid a venir un cap de setmana perquè vegeu quins grups són els qui delinqueixen. Ja està bé de blanquejar segons que tipus de coses». Cal recordar que Sendín està al càrrec de la Policia Local d'Alcúdia i de Protecció Civil.

«Aquestes declaracions són intolerables en un dirigent polític d’un partit que diu respectar la Constitució», va remarcar Unides Podem Alcúdia, qui, a més, va demanar a la batlessa, Fina Linares, la reprovació pública de Sendín i la seva dimissió com a càrrec públic.

No obstant això, ni tan sols la reprovació del regidor de VOX ha estat possible ja que la demanda feta conjuntament amb la resta de l'oposició al ple del passat 5 d'octubre ha estat rebutjada pel pacte de govern (PP-VOX-Unides per Alcúdia). La batlessa, reconeixent la gravetat de les declaracions, ha justificat el rebuig de la moció «perquè tots tenen el dret a corregir-se i aprendre».

Per això, la regidora d'Unides Podem, María Ramos, ha fet entrega a la batlessa del document del Govern Recomanacions per a una comunicació intercultural, per a evitar comentaris racistes amb el prec que li'l faci arribar al responsable de xarxes socials de la Policia Local, així com als responsables de comunicació del Govern Municipal. Per a Sendín, el regidor de VOX, li ha suggerit la lectura del llibre Supremacia blanca, que és «un material d'autoaprenentatge per a reflexionar sobre el racisme i sobre les actituds i conductes que cadascun de nosaltres tenim a la vida quotidiana» i també el Manual en matèria de lluita contra el racisme i la xenofòbia, destinat al personal de les entitats locals i representants polítics a nivell local.