Una quarantena de paradetes i activitats infantils, aquest dissabte a la 5a edició de Rata Market

L’Ajuntament de Marratxí, des de l’àrea de Cultura, ha presentat la cinquena edició de Rata Market, que se celebrarà aquest dissabte, 23 de setembre, d’11 a 21 hores. Serà un mercadet de propostes locals i sostenibles, properes a l’art i l’artesania.

En total hi haurà 38 paradetes amb productes únics de ceràmica, moda per a adults i per a nins, llibres, decoració, joieria, complements, cosmètics naturals, etc. El mercadet també acollirà nombroses activitats gratuïtes per a tota la família com tallers, música, contacontes i espectacles.

El Rata Market de Marratxí també disposarà d’una variada oferta gastronòmica amb vuit paradetes de fleca i rebosteria, cafè, croquetes, hamburgueses, refrescs i gelats.

Miquel Ferrer, representant de Rata Market, ha assegurat que «per a nosaltres és un privilegi tornar un any més a Marratxí i comptar amb el suport del consistori». Ferrer ha posat èmfasi que tots els productes són fets a mà pels artistes i dissenyadors que assistiran al mercadet, «ja que, Rata Market no treballa amb revenedors».

Programació:

11.00 h - Contacontes amb Centimets Teatre

11.00 h - Ludoteca de Jardí (de les 11 a les 15h)

11.30 h - Taller de tatuatges per a infants (de les 11.30 a les 13.30 h)

12.30 h - SausRumba en concert

14.00 h - Sideways DJset

16.00 h - Taller de slime per a infants (de 16 a 18 h)

16.30 h - Contacontes amb ConteContat

17.30 h - Circ i humor amb Andycirque

18.30 h - Marino e Marini en concert

19.30 h - Som Vinils djset