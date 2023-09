[VÍDEO] L'Ajuntament d'Inca exigeix al Govern la «retirada immediata» del decret contra el català a la sanitat

Ni una passa enrere. L'Ajuntament d'Inca va aprovar aquesta setmana una moció presentada per MÉS per Inca en la qual s'insta el Govern a «retirar immediatament» el decret contra el català a la sanitat pública. La moció, que va tenir el vot favorable del PSOE i els vots negatius de PP i VOX, també referma el compromís del consistori inquer amb la llengua pròpia de les Balears.

Durant la seva intervenció, Alice Weber, portaveu de MÉS, va lamentar la situació crítica per la qual passa el català a les Balears i el fet que el personal sanitari ja no tindrà necessitat d'aprendre-la a causa del decret de Marga Prohens, secundat per la ultradreta.

En aquest sentit, Andreu Caballero, del PSOE, va afirmar que el seu partit «comparteix plenament» la moció de MÉS i va assegurar que sempre defensaran la llengua catalana.

Per part seva, el PP i VOX va carregar contra l'equip de Govern i els varen acusar de cercar la «confrontació política» a través de la llengua. Des de la formació d'extrema dreta asseguraren, fins i tot, que amb el nou decret «les Balears deixaran d'estar subjectes a la imposició del català que només ha creat dèficits inacceptables de professionals de la salut».

En la seva rèplica, Weber assegurà que la gent gran o les persones amb problemes de salut mental que no s'expressen bé en castellà «tenen dret que els entenguin en la seva llengua a la seva pròpia casa» i va titllar de «demagògia» la postura de PP i VOX. Cavallero va afegir també que «a les Balears només hi ha conflicte lingüístic quan governa el PP; a Bauzá no li va anar bé i ara tornarà a passar».