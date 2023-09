L'Escola Municipal de Mallorquí enceta el curs del 50è aniversari «seguint el batec del poble»

L'Escola Municipal de Mallorquí arrenca aquest setembre amb l'inici d'un curs molt especial en què es commemora el 50è aniversari de l’Escola. «La programació que avui presentam per a aquest curs 2023-2024 demostra que l'Escola de Mallorquí és un ens viu que batega i que s'ha sabut adaptar i créixer a les necessitats socials de cada moment històric», ha assegurat la directora de l'Escola, Margalida Rosselló, durant la roda de premsa de presentació del nou curs, que ha tengut lloc a la seu de l'Escola i també ha comptat amb la presència del delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà.

La roda de premsa ha començat amb la projecció del vídeo L'Escola és revolució, editat en motiu del 50è aniversari de l'Escola, i que recull el testimoni de persones nouvingudes, alumnes del taller de rap i dels tallers de conversa per mostrar com la tasca que fa l'Escola s'adapta a les necessitats socials actuals.

Cursos de llengua catalana

El primer quadrimestre, de setembre a gener, l'Escola impartirà 9 cursos de llengua catalana, de tots els nivells. També se seguirà impartint un curs d'A2 a Porto Cristo i oferint cursos tant en modalitat presencial com telemàtica. «La nostra intenció és respondre a les necessitats i a la diversitat de situacions de l'alumnat i facilitar així el seu accés a l'aprenentatge», ha explicat Rosselló.

El termini d'inscripció comença dia 11 de setembre a les 8 h i finalitza dia 19 h de setembre a les 14 h. La matrícula és telemàtica, mitjançant la web www.escolademallorqui.cat i el preu de la matrícula és de 40 euros.

Projecte Conversam. Fa dos anys que l'Escola, conjuntament amb el Centre de Català de l'Institut d'Estudis Baleàrics, ofereix tallers de conversa. La iniciativa parteix de l'experiència de tots aquests anys de cursos que mostren que el temps dedicat a practicar la part oral en la preparació de les proves, sobretot als primers nivells A2 i B1, no és suficient per a garantir el domini de l'expressió oral exigit per a cada nivell d'aprenentatge. Per aquest motiu, els tallers de conversa han esdevingut una eina clau en la formació de l'alumnat, fet que queda palès en l'èxit de convocatòria que tenen. L'Escola ofereix quatre tallers de nivell A2, B1, B2 i C1. La inscripció als tallers serà a partir del 9 d'octubre al correu ccmanacor@iebalearics.org

Projecte Benvinguda. Benvinguda és un projecte d'acolliment lingüístic per a persones nouvingudes fruit de la col·laboració i feina en equip de l'Escola Municipal de Mallorquí i els Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor. Aquesta iniciativa, iniciada al 2020, va néixer amb l’objectiu de participar activament en la integració de les persones nouvingudes acostant-los la llengua, l’entorn i els fets culturals del municipi de Manacor.

«L’arribada constant de persones procedents d’altres cultures al nostre municipi ens posa el repte d’acostar i fer estimar la llengua catalana, així com també d’acollir aquests nous veïnats i veïnades per tal que la seva integració sigui més ràpida i fàcil. Volem mostrar a les persones nouvingudes que és possible viure plenament en català i els facilitam els recursos perquè ho puguin fer», ha assegurat el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà.

El curs d'acolliment començarà dia 29 de setembre i acabarà dia 22 de desembre i tendrà una durada total de 32 hores. El perfil de l'alumnat és majoritàriament d'origen llatinoamericà i d'una franja d'edat entre els 18 i els 35 anys.

Cursos de ball de bot i d'instruments tradicionals

«Vivim un moment dolç pel que fa a l'interès per a conèixer, aprendre i estimar la nostra cultura i els símbols de la nostra identitat com a poble», ha explicat Margalida Rosselló. L'Escola ha vist com aquests darrers anys, sobretot després de l'aturada imposada per la pandèmia, la demanda de cursos de ball de bot s'ha disparat i per a poder respondre a aquest gran interès, enguany l'Escola ofereix 11 cursos de ball de bot i d'instruments tradicionals.

«No sols oferim més cursos, sinó que també presentam novetats», ha afegit Rosselló. D'aquesta manera, i pensant en les persones que ja saben ballar i sonar o que ja han fet els cursos de perfeccionament de ball de bot o segon de sons de pagès però que no volen renunciar a venir a l'Escola i seguir gaudint d'aprendre i practicar, s'ha creat el curs Ballam i sonam, un curs de 35 hores per a balladors i sonadors ja 'experts'. Es tracta d'un espai pensat per a practicar, millorar i, sobretot, gaudir tots plegats de ballar i sonar. D'altra banda, també s'oferiran tallers de mateixes de 10 hores durant tot el curs.

Una altra de les novetats d'enguany és la represa dels espais de Ball de bot en família, un espai per a gaudir en família d'aprendre a ballar.

Completen l'oferta els tres cursos de 35 hores de nivell d'iniciació, intermedi i perfeccionament.

Pel que fa als cursos d'instruments tradicionals, l'Escola ofereix el segon nivell de sons de pagès i el curs que ve oferirà el nivell d'iniciació. Enguany també s'introdueix una novetat en el curs de xeremies, tamborí i flabiol. S'ofereix un taller de 10 hores i un curs de 35 hores. El taller va adreçat al nou alumnat, amb l'objectiu de poder igualar nivells abans d'iniciar el curs.

A tot això, se li ha d'afegit la continuïtat de l'exitosa iniciativa Ballam en diumenge, que segueix omplint places de les diferents localitats del municipi els diumenges a les 12 h. Les dues properes ballades populars tendran lloc dia 29 d'octubre a Manacor amb Tramudança i dia 26 de novembre a Porto Cristo amb S'Estol des Gerricó.

Cursos d'Història de Mallorca

L'Escola Municipal de Mallorquí continua amb l'oferta de cursos d'Història de Mallorca s'iniciaren l'any 2014 i que compten amb molt bona acollida. Es tracta dels cursos HM2 De la conquesta cristiana a la Guerra de Successió i HM3 De la Guerra de Successió a la Guerra Civil. Aquest curs es presenta, també, el nou curs Història de l'Art a Mallorca HM4 Recorregut històric per l'art de Mallorca, que dona resposat a l'alta demanda d'alumnat que ja ha realitzat els cursos ordinaris i que vol continuar aprenent nous continguts.

Monogràfic: La literatura en clau de pòdcast

L'Escola ofereix cada any dos monogràfics que tracten diferents aspectes de la llengua, la literatura, la cultura o la història del nostre país. Enguany, al primer quadrimestre oferim una proposta que trenca amb el format de cicle de conferències. Es tracta de La literatura en clau de pòdast, que consistirà en l'enregistrament en directe de quatre pòdcasts literaris, que permetran als assistents d'observar quina és la vinculació de la literatura amb el món de les noves tecnologies, mostrant com s'han esdevingut noves fòrmules en què es parla de literatura i evidenciant, per tant, la vigència i interès per aquesta. La proposta estarà coordinada per la filòloga i escriptora Aina Fullana i compta amb la col·laboració del CEP de Manacor.

La literatura en clau de pòdcast enregistrarà en directe els pòdcasts de Pati de butaques (Mallorca), Puja al puto robot (Catalunya), N'hi n'hi (Mallorca) i Gent Ràndom (València).

Acte commemoratiu del 50è aniversari de l'Escola Municipal de Mallorquí

Continuant amb els actes i les propostes per celebrar el mig segle d'existència de la institució, l'acte principal serà dia 19 d'octubre a les 19 h a l'Auditori de Manacor.

«L'Escola és el batec del poble i seguint aquest batec, l'Escola es reinventa i creix», ha conclòs Sebastià Llodrà, qui ha convitat tothom a assistir a l'acte del proper 19 d'ocubre i del que properament es desgranaran els detalls.