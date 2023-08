El Moviment Alcudienc reprèn la seva activitat i retorna amb una protesta contra l'ocupació privada de l'espai públic

El Moviment Alcudienc ha anunciat que reprèn la seva activitat després d’uns anys d’inactivitat i ha retornat amb una acció de protesta contra l'ocupació privada de l'espai públic.

Aquest dijous s’ha llegit el manifest 'No a la privatització de l'espai públic' en un dels punts més massificats del poble: una plaça-restaurant, mentre els turistes sopaven.

El proper dimarts, dia 22 d’agost, es farà l’acte de presentació del Moviment Alcudienc, a la Casa de Cultura, a les 19.00 hores.

Manifest

«Aquest manifest és per mostrar la preocupació que moltes alcudienques i alcudiencs patim, pel procés de transformació que ha sofert el nostre poble a llarg d’aquests darrers anys. Poc a poc, anem veient com Alcúdia està desapareixent com a nucli estable de convivència i s’està convertint en un aparador al servei dels turistes que ens visiten. Desaparició de comerços tradicionals, privatització de l’espai públic, més hotelets d’interior, més lloguer turístic, saturació de platges, consum de recursos, degradació ambiental i sobrecàrrega d’infraestructures (un segon cable elèctric, ampliació de ports i de l’aeroport, etc.) Els espais comuns com les places estan sent envaïts per terrasses i els nostres carrers, convertits en vies de trànsit pel consumidor-turista, sofreixen la massificació i la desmesurada pressió humana que fa insofrible la vida quan comença l’estiu. En són un exemple la plaça de la constitució, plaça de les verdures, carrer dels pins, carrer mariners o el carrer del dólar, llocs que només són nostres durant tres mesos a l’any on tots els comerços estan tancats.

Com a conseqüència d’aquest model turístic, ens trobam amb un poble que està perdent la seva identitat a marxes forçades, un poble on els residents van quedant desplaçats i no hi tenen cabuda, un poble on és molt complicat accedir a l’habitatge degut a l’exagerat preu dels lloguers i on predomina un sector serveis totalment precaritzat. Podem trobar les arrels d’aquest problema en la indústria turística de Mallorca com a principal responsable de la destrucció de l’illa, així com la major generadora de desigualtat social. Aquest model s’ha alimentat des de les institucions, el lobby hoteler, els tour operadors i part del sector de la restauració. Malgrat les polítiques dels darrers anys ens hagin venut que intentaven posar una solució al problema no s’ha confrontat aquest model i simplement s’han dedicat a fer tímides reformes, com la llei de circularitat del sector turístic, la moratòria de places turístiques i la llei de residus.

Cal tenir clar que aquest ritme de creixement desmesurat i sense límits no és sinònim de progrés, i en cap cas es tradueix en la millora del benestar de la majoria dels mallorquins i en el del seu poder adquisitiu. Des de Moviment Alcudienc considerem que cal apostar per un altre model d’economia i per un altre model de poble, i fer polítiques que posin els interessos i les necessitats dels veïns d’Alcúdia al centre del debat polític.

En aquest sentit, animam a l’equip de govern i a tots els partits de l’oposició a prendre mesures més contundents en aquesta direcció:

La redacció del Pla General d’Ordenació Urbana dins el marc d’un procés de transparència i participació ciutadana, on es pugui decidir el model de poble al que volem aspirar.

També consideram que és necessari la redacció d’un Pla Especial de protecció del casc antic i de la zona arqueològica de Pol·lèntia.

Oposar-se a l’aixecament de la moratòria de places turístiques proposada pel govern balear.

Limitar i controlar efectivament el nombre de taules, cadires i altre material que puguin ocupar els bars i restaurants amb una mesura que permeti el bon desenvolupament de la vida al poble.

Limitar el nombre d’aparcaments i tancar els que siguin il·legals, que actualment afecten zones de patrimoni històric i paratge natural. Per tant, reduir el nombre de cotxes de lloguer i potenciar la xarxa de transport públic, orientant-la als interessos de la població local.

Aprofitar l’espai i els edificis públics destinant-los al residents amb l’objectiu de facilitar la seva participació en la vida pública del municipi. Per exemple, la creació del Casal de Joves, locals d’assaig, etc.

De la mateixa manera, animam als alcudiencs a organitzar-se, construir espais de trobada i xarxes de suport mutu per tal de donar una resposta col·lectiva a les problemàtiques que provoca aquest model.

Per acabar, ens volem dirigir als treballadors de sa plaça que ens esteu escoltant per animar-vos a que vos organitzeu i a exigir tots els drets que vos pertoquen sense cap renúncia.

Moltes gràcies a tots i totes per participar. Vos convidam dimarts, dia 22 d’agost a l’acte de presentació de Moviment Alcudienc, a la Casa de Cultura, a les 19.00 hores!»