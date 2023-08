MÉS per Llucmajor exigeix que es prenguin mesures davant el problema en la recollida dels fems

Més per Llucmajor ha denunciat aquest dijous la manca de cintura de l'equip de govern municipal a l'hora d'adoptar solucions davant la problemàtica de la recollida de fems d'aquest estiu.

Segons han assegurat, els punts de recollida d'arreu del terme municipal s'han convertit en abocadors incontrolats. «Les molèsties pels usuaris s'accentuen i a més s'ofereix una molt mala imatge del municipi», han lamentat des de la formació.

Miquel Serra, portaveu de MÉS per Llucmajor, ha explicat que al consistori «admeten que hi ha un problema que ve de fa més d'un mes, però no han tengut capacitat de reacció per solucionar el problema», manifesta Serra.

Serra ha afegit que «de quatre camions només n'hi ha un d'operatiu i fa setmanes que esperen que n'arribi un segon de la península, però el problema és que tampoc tenen xofers», ha apuntat el regidor.

«Veim venir que el problema s'allargarà fins passat l'estiu, i això si se soluciona, perquè ara per ara no veim cap moviment que faci pensar que la situació canviarà a curt termini», ha lamentat Serra.

Amb tot, el regidor ha demanat que es prenguin mesures: «L'empresa no compleix el contracte, ni horaris ni periodicitat de recollida ni neteja de contenidors entre altres coses i l'obligació de l'Ajuntament de Llucmajor és fer que compleixi».