Tots per Pollença-El Pi: «El nou equip de govern ha tancat més vegades les platges en un mes que en tota la legislatura anterior»

Tots per Pollença-El Pi denuncia el malestar dels veïnats del Port de Pollença per la «poca eficiència» del nou consistori en relació amb els vessaments d’aigües que obliguen a tancar les platges del municipi. «En un mes, el nou equip de govern acumula més banderes vermelles que l’anterior consistori en la legislatura anterior», asseguren des de la coalició.

Tots per Pollença-El Pi reconeix que cada estiu hi ha vessaments a les platges, però «la legislatura anterior varen posar en marxa un protocol per actuar en cas de qualque fuita d’aigua i mai varen arribar a posar bandera vermella a les platges de Pollença».

Per rutina, cada setmana es feia una analítica de les platges (una setmana la Conselleria i l’altra l’Ajuntament), una persona era l’encarregada de revisar totes les estacions i pous de registre i fer-los nets habitualment. «Si en qualque moment algú s’adonava d’un vessament avisava l’Ajuntament i s’activava el protocol: posar bandera groga, avisar la Conselleria per fer una analítica, revisar i netejar els diferents tancs d’on podia sorgir i, al cap de dos dies, les analítiques sortien bé i es podia llevar la bandera», han remarcat.

A més, la coalició assegura que «s’ha destituït la persona encarregada de dur a terme aquesta tasca sense tenir cap substitut i deixant-la sense fer». Per això, Tots per Pollença-El Pi demanaran al ple municipal si el protocol establert continua en marxa, si no creuen que amb tantes banderes vermelles no fan «malbé» la imatge del municipi o si pensen posar qualque persona que faci aquestes tasques com fins ara.