'Manacorinitats dissidents', la proposta de l'Ajuntament de Manacor per a reivindicar els drets i llibertats del col·lectiu LGTBI

L'Ajuntament de Manacor encara la setmana de l'Orgull LGTBI amb el cicle 'Manacorinitats dissidents' que, entre el dimarts 13 de juny i el dilluns 26, promouran la sensibilització i el respecte per la diversitat.

El departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Manacor proposa un seguit d'actes culturals com ara la projecció del curtmetratge musical 'Sóc maricó' rodat a Eivissa que mostra una mirada terna i crítica sobre els adolescents LGTBI; la projecció del curt documental 'Isleteñas', sobre la lluita trans; i l'obra teatral 'Anorgásmica Naranjo'. El cicle pretén obrir també espais per al debat i la reflexió, com la taula rodona sobre la Llei estatal Trans i LGTBI, que comptarà amb l'advocada penalista i experta en Drets Humans, igualtat de gènere i discriminació Laia Serra i el vicepresident de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i +, Mané Fernández. El cicle clourà el 26 de juny amb la taula rodona 'Dissidències KM0', que comptarà amb la participació i testimoni de persones del col·lectiu LGTBI del municipi.

«La lluita per l'Orgull LGTBI és la lluita pels Drets Humans, que no pot excloure ningú. En un moment especialment crític pel que fa a la protecció dels drets igualitaris, a Manacor creim fermament en el respecte, la igualtat, l'educació i la diversitat», assegura la delegada d'Igualtat, Carme Gomila.

'Manacorinitats dissidents' és una iniciativa de l'Ajuntament de Manacor que compta amb la col·laboració de Ben Amics, 39 Escalons i la Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca.

Programació

Dimarts 13 de juny a les 19 h. Pati de la Torre del Palau

LA LLEI TRANS I LGTBI ESTATAL A DEBAT

Amb Laia Serra i Mané Fernández.

Dijous 15 de juny a les 19.30 h. Multicines Manacor.

PROJECCIÓ DEL CURT DOCUMENTAL ISLETEÑAS

Col·loqui posterior amb la directors Patricia Rivero i les actrius protagonistes Lourdes Coello, Marián Pérez i Margaret García.

Organitza: Consell de Mallorca.

Diumenge 18 a les 20 h. Conservatori Municipal de Manacor.

TEATRE 'ANORGÁSMICA NARANJO'

Companyia La Permanent.

Dilluns 26 de juny a les 19 h. Centre de Cultura de Porto Cristo.

TAULA RODONA: DISSIDÈNCIES KM0, amb la projecció del curtmetratge 'Sóc maricó', de Javier Riera i Miquel Vingut.