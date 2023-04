Vint anys d'excavacions al jaciment prehistòric de s'Hospitalet Vell a Manacor

'Fa 20 anys que feim història. S'Hospitalet Vell' és una exposició que commemora i celebra les dues dècades d'excavacions a aquest jaciment arqueològic situat al sud del terme municipal de Manacor, a prop de la costa; un lloc públic molt interessant perquè conté restes de diverses etapes i moments històrics de Mallorca.

Aquest diumenge, el Museu d'Història de Manacor ha reunit amics, col·laboradors i autoritats per inaugurar l'exposició, de la mà de la directora del Museu, Magdalena Salas, i de l'arqueòleg Damià Ramis; tots dos són els codirectors de l'excavació d'aquest jaciment.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha agraït la dedicació i constància de l'equip d'arqueòlegs que «ha cregut de manera incondicional en la seva feina», el que ha revertit en el benefici de tota la comunitat. «S'ha excavat el 5% en 20 anys», ha apuntat el batle Oliver, «això significa que no ens podem aturar perquè el millor està per descobrir». També hi eren presents la delegada de Patrimoni, Núria Hinojosa, i el delegat de Cultura, Mateu Marcé.

La directora del Museu i arqueòloga, Magdalena Salas, ha recordat els inicis de les investigacions de s'Hospitalet Vell, que començaren l'any 2002 com un projecte de restauració juntament amb l'arqueòloga Margalida Munar. En una intervenció presa per l'emoció de tantes experiències viscudes, Salas ha encoratjat a seguir excavant i fent feina per poder conèixer un jaciment únic a Mallorca, «l'únic en què hi coincideixen navetes i un talaiot».

A la dècada dels 70, dins dels treballs de camp desenvolupats pel departament de Prehistòria de la Facultat de Lletres de Palma, quan depenia de la Universitat de Barcelona, es va aixecar una planimetria provisional del talaiot donada a conèixer a 1973. Des de llavors i fins l'any 1983 es varen dur a terme l'estudi del talaiot, del naviformes i del recinte amurallat.

Després d'aquestes actuacions no es varen tornar a començar els treballs fins l'any 2002 quan a través del Museu d'Història de Manacor es va posar en marxa un projecte de consolidació i d'adequació de les estructures excavades de cara a la difusió a un públic no especialista. Gràcies a aquestes campanyes s'han pogut salvar de l'oblit aquestes estructures prehistòriques i obtenir noves dades que ens permetran conèixer la forma de vida dels habitants d'aquest indret. L’Ajuntament de Manacor ha volgut estudiar i conservar aquest jaciment tal com demana la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears.

Al llarg d'aquestes dues dècades, unes 1.000 persones han visitat el jaciment durant les jornades de portes obertes. L’Ajuntament i el Consell de Manacor han destinat 280.000 euros al projecte durant aquests 20 anys. S’han publicat 24 articles i dues tesis doctorals que parlen sobre el jaciment i la vida a Mallorcadurant la prehistòria. S’han mogut 317,5 metres cúbics de terra i pedres, que equivalen a 317,5 saques d’obra.

L'exposició, que s'ha inaugurat aquest diumenge, es pot visitar a la primera planta del Museu d'Història de Manacor fins el 17 de setembre.