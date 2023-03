L'Ajuntament de Pollença rebutja una moció per al control i fiscalització d'assignacions als grups municipals

L'Ajuntament de Pollença ha rebutjat una moció, presentada per Unides Podem, per al control i fiscalització d'assignacions als grups municipals, amb el vot en contra de l'equip de govern.

En una nota de premsa, Unides Podem Pollença ha informat que, per a aquest ple ordinari de març, quan falta poc de temps per a les eleccions municipals del proper 28 de maig, Unides Podem ha presentat una moció per al control i fiscalització de les assignacions econòmiques als grups municipals de l'Ajuntament de Pollença.

Una de les propostes d'acord plantejades per Unides Podem a la sessió plenària de març va ser que la corporació de l'Ajuntament de Pollença es comprometés a fiscalitzar les assignacions econòmiques dels grups municipals de tota la legislatura 2019-2023 abans de la seva finalització, en compliment de l'article 73.3 de la Lrbrl i com a mostra de transparència cap a la ciutadania abans de les eleccions municipals del proper 28 de maig.

Una altra de les pretensions d'Unides Podem va ser que l'Ajuntament de Pollença es comprometés a introduir els mecanismes legals pertinents per assegurar que la fiscalització de les assignacions econòmiques dels grups municipals es fes obligatòriament, almenys, a meitat de cada mandat corporatiu i abans del final del mateix, aprovant un Reglament a aquest efecte o bé modificant les bases d'execució del Pressupost General anual de la Corporació.

L'equip de govern municipal va votar aquest dijous en contra de les propostes plantejades en la moció presentada per Unides Podem Pollença.

Durant aquesta legislatura 2019-2023, s'han destinat en total als partits polítics de l'Ajuntament la quantia total de 81.200 euros. Quantitat que, actualment, segons Unides Podem, «no té cap mena de control i no està sotmès a cap exercici de transparència». Una situació que ha definit com a «crònica» perquè, ha incidit, «no és pròpia ni exclusiva, per desgràcia, d'aquesta legislatura».