Es constitueix el Consell d'Adolescents de Manacor

Manacor compta per primera vegada amb un Consell d’Adolescents, on hi són representades tots els centres educatius del municipi que imparteixen educació secundària. El Consell d’Adolescents s’ha constituït aquest dimarts capvespre en una sessió plenària presidida pel batle de Manacor, Miquel Oliver. Les conselleres i consellers han pres possessió del seu càrrec. En total, catorze al·lotes i al·lots de 1r i 2n d’ESO que han estat triats per un període de dos anys després d’un procés electoral als centres educatius.

El Consell, presidit pel batle, és un organisme de participació ciutadana que té la finalitat de donar a conèixer a la ciutadania i a l’administració les inquietuds dels més joves. Un espai on adolescents poden reflexionar sobre els temes que els afecten directament en relació amb el municipi i on poden expressar les seves propostes, idees, opinions i necessitats.

El Consell d’Adolescents té per objectius promocionar els drets dels infants i joves, donar valor a la seva veu i rellevància a les seves opinions, de promoure la participació dels joves en l'àmbit municipal, de fomentar el treball col·lectiu a favor d'un bé comú i de millorar el municipi i fer-lo a mida dels adolescents.

Durant la sessió plenària, els adolescents han plantejat davant el batle algunes de les propostes que han treballat durant les sessions de feina prèvies. «Ja veureu que venim amb moltes ganes de canviar el món», ha assegurat un dels nous membres del Consell a l’inici de la seva exposició.

El Consell d’Adolescents ha instat l’Ajuntament a avançar per a la instal·lació de fonts d’aigua potable als centres educatius del municipi. El batle ha recollit la proposta i ha explicat que l’any 2024, l’arribada de l’aigua potable a Manacor obrirà la porta a aquesta possibilitat. D’altra banda, el Consell ha sol·licitat el suport del consistori per demanar a les autoritats competents – la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears – una millora del servei de transport públic al municipi. «Sabem que no depèn de l’Ajuntament, però volem que traslladeu les nostres dificultats, malestars i situacions de vulnerabilitat que es fan més grans els mesos d’estiu», han assegurat. «Nosaltres som la generació de la transició ecològica a un món més sostenible i per fer efectiu aquest procés necessitam que les persones adultes que ocupau càrrecs de responsabilitat ens ajudeu a garantir el Dret a la mobilitat efectiva i segura», han afegit.

Una altra de les propostes que s’han plantejat en aquest ple de constitució és la col·laboració municipal per a habilitar més espais d’oci segurs per als adolescents. «No tenim edat per jugar al parc, no tenim edat per anar als bars, no tenim doblers per accedir a l’oci de pagament i el carrer moltes vegades és l’única opció», han exposat. Davant aquesta petició, el batle ha assegurat que el mandat que ve es construirà un Casal de Joves, llargament reivindicat. Mentre aquesta petició a llarg termini no arriba, els consellers han plantejat un projecte conjunt, que han anomenat «la plaça dels i les adolescents».

La neteja dels espais públics i dels espais naturals del municipi és un altre dels assumptes que han abordat durant la sessió plenària.

Consell d’Infants

Aquest dimarts migdia també ha tengut lloc una sessió plenària del Consell d’Infants del curs 2022-23, constituït el passat desembre. En total, el conformen 24 consellers i conselleres de 5è i 6è de Primària d’escoles de tot el municipi per un període de dos anys.

Durant la sessió, s’han presentat les principals conclusions del Dossier diagnòstic de la situació de la infància i l’adolescència en el municipi de Manacor, elaborat per l’Ajuntament de Manacor.

Així mateix, els Consellers i Conselleres han presentat els resultats de l’estudi que han fet amb infants de 5è i 6è de Primària sobre l’ús responsable de les pantalles i han proposat accions per fomentar l’ús responsable de les noves tecnologies.

Des del departament de Joventut de l’Ajuntament de Manacor s’ha impulsat la creació d’un vídeo divulgatiu sobre les funcions dels Consells d’Infants i d’Adolescents de Manacor, que serà difós pels canals oficials de l’Ajuntament i també als centres educatius del municipi.