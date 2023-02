L'Ajuntament de Santanyí celebra l'èxit de participació en l'edició d'enguany dels seus premis literaris

L'edició d'enguany dels premis literaris que convoca cada any l’Ajuntament de Santanyí ha superat, novament, el centenar d’obres presentades. En total s'han rebut 118 obres entre les tres modalitats, cosa que demostra la força d’aquesta convocatòria. Així, per al XXXVIII Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia han arribat 38 propostes; per al VI Premi Antoni Vidal Ferrando s’hi han presentat 35 creacions; i per a la segona convocatòria de la modalitat de teatre, s’han rebut 45 textos.

La batlessa, Maria Pons, s’ha mostrat molt orgullosa de la bona salut dels premis, i en especial de repetir l’èxit de convocatòria del premi de teatre. «La creació d’aquesta modalitat de teatre en la convocatòria dels premis literaris del municipi era un dels compromisos que teníem per aquesta legislatura», ha recordat, tot definint la tradició cultural del terme com «una senya que ens identifica com a municipi que aposta per la cultura, i la incorporació de la modalitat de teatre tancava el cercle».