L’arbre contra les violències masclistes torna a presidir la Plaça de les Perleres de Manacor

Aquest dissabte l’associació feminista Dones de Llevant ha tornat a sembrar l’arbre en homenatge a les dones i infants víctimes de violència de gènere. L’entitat respon així a l’atac que sofrí l’arbre fa unes setmanes, en què uns vàndals n’arrabassaren branques i el deixaren destrossat.

L’acte fou introduït i dirigit per l’advocada i històrica militant feminista Francesca Mas. Comptà amb l’assistència d’autoritats públiques, en especial de la Direcció General d’Igualtat del Consell de Mallorca, de l’Institut Balear de la Dona i de l’Ajuntament de Manacor, així com representants d’altres associacions feministres de Mallorca.

La presidenta de Dones de Llevant, Antònia Matamalas, dedicà unes paraules emotives d’agraiment per tot el suport rebut per l’associació d’ençà de tots els atacs rebuts. Carme Vidal, infermera, professora universitària i militant feminista, llegí ‘Arbre de vida’, un poema escrit per a l’ocasió per Àngels Cardona. Finalment, les glosadores Maribel Servera i Alícia Olivares tancaren l'acte amb una cantada, carregada de rebuig contra el masclisme i la societat patriarcal.