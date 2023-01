L'OCB de Manacor organitza la conferència 'Legitimitat i autodeterminació de les nacions'

El proper dilluns, 30 de gener, tendrà lloc a les 20 hores la sala La Fornal de Manacor, la conferència 'Legitimitat i autodeterminació de les nacions' a càrrec de Sebastià Frau i Gayà, advocat i escriptor. Aquesta activitat s'emmarca dins les activitats de l’Obra Cultural Balear (OCB) de Manacor que duen com a títol 'Els dilluns de l’Obra'.

Sebastià Frau i Gaià (Palma, 1953) és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1975) i advocat en exercici. Generalista vocacional per a mirar, diu, d’abraçar el màxim cabal possible de coneixements diversos, manté, això no obstant, com una mena d’idil·li amb l’aridesa del dret de la insolvència, fet que l’ha dut a cursar dos màsters universitaris i a publicar una monografia sobre la matèria.

Al marge del món jurídic, escriu articles d’opinió (sobretot a Diario de Mallorca) i col·labora com a tertulià radiofònic a la ràdio pública de les Illes Balears (IB3). Ha estat directiu i president de l’OCB.

El seu llibre 'De la nació a l'estat. El conflicte Espanya/Catalunya' és fruit d’un llarg treball de recerca documental i de reflexió personal en què l’autor, a partir d’una indissimulable passió per la política i per l’estudi de la materialitat de la democràcia i dels drets de les nacions, ha volgut aclarir les pròpies idees per a, després, estructurar-les i exposar-les.

Amb la intenció original d’aportar visions panoràmiques de la realitat, ha resultat inevitable que la reivindicació independentista catalana presideixi el conjunt i hagi actuat d’impuls per a aprofundir en l’estudi de les disciplines tractades.