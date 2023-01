La Setmana Alcover arriba als 20 anys amb el lema 'Coratge i fora son'

La Setmana Alcover compleix enguany 20 anys i torna aquest 2023 recuperant tots els actes presencials, després de dos anys de restriccions sanitàries. Els actes s’estendran del 30 de gener al 4 de febrer. El delegat de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Manacor, Mateu Marcé, i la gerent de la Institució Pública d’Antoni M. Alcover, Cristina Duran,han presentat el programa d’actes en roda de premsa aquest dimarts.

Amb el lema 'Coratge i fora son', aquesta Setmana vol emfatitzar la figura i la dedicació que tengué Antoni M. Alcover envers la llengua i la cultura catalanes. Després de dos anys de restriccions sanitàries, tornen les funcions dirigides a les escoles de Manacor: «Alcover i les tres penyores», a la Institució, «El món de les rondalles», a Porto Cristo; i la popular i enyorada Marató de rondalles, que arriba enguany a la divuitena edició.

La Setmana Alcover arrencarà el pròxim 30 de gener a les 19 h amb l’acte inaugural. Tot seguit, a les 19.30 h, hi haurà la presentació del llibre 'Mossèn Antoni M. Alcover i Santanyí. Per la pàtria i per la llengua', de Sebastià Agustí Adrover i Tomàs Vibot.

El dimarts 31 de gener a les 20 h es durà a terme una conferència sobre la faceta polèmica d’Antoni M. Alcover: 'Antoni M. Alcover, polemista: els anys de La Aurora: 1910 - 1916', a càrrec de Llorenç Mas Perelló. Alcover va ser un home polifacètic i, una de les seves facetes més desconegudes és la de polemista. De la mà de Llorenç Mas, ens endinsarem en els textos més polèmics que Alcover va publicar al setmanari 'La Aurora', i ens descobrirà perquè arribà a ser uns dels més llegits de Mallorca.

El dimecres 1r de febrer a les 17 h es durà a terme un taller de danses de percussió corporal, a càrrec de Bàrbara Duran Bordoy, al voltant de la dansa dels Moretons. A continuació, a les 19 h, es farà una visita guiada a la Institució Alcover, a càrrec de la gerent Cristina Duran.

El dijous 2 de febrer se celebrarà la primera part de la xviii Marató de rondalles a la Institució Alcover:

09.30 h 1a funció: 'N’Alcover i les tres penyores', companyia Contarelles.

10.30 h Acte d’homenatge a la pedra de la família a l’IES Mossèn Alcover.

11.00 h 2a funció: 'N’Alcover i les tres penyores', companyia Contarelles.

El mateix 2 de febrer, dia que es commemora el 161è aniversari del naixement de mossèn Alcover, l’Obelisc del passeig de Na Camel·la acollirà a les 17 h la tradicional ofrena floral.